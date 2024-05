La dernière bataille d'Atos commence entre Layani, Kretinsky et les créanciers

Article publié le 6 mai à 7h22, dernière mise à jour à 7h56

La dernière bataille pour Atos commence. Elle devrait durer tout le mois de mai, la direction du groupe informatique en difficulté visant en effet un accord sur « une solution de restructuration financière acceptable pour les créanciers financiers pour le 31 mai, en vue de la finalisation d'un accord final d'ici juillet 2024 ». Trois jours après la date-butoir pour lui remettre des offres de refinancement et de reprise, le groupe informatique français en grande difficulté financière dévoile son jeu. « Quatre propositions de restructuration financière d'apport de nouvelles liquidités ont été reçues dans le cadre de la procédure de conciliation en cours », a annoncé ce lundi Atos dans un communiqué.

Celle de Onepoint (déjà actionnaire à 11% d'Atos), contrôlée par David Layani en consortium avec Butler Industries ; celle d'Equity Investment contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en partenariat avec le fonds Attestor, lequel détient environ 100 millions d'euros de dette chez Atos ; et celle émanant du fonds américain Bain, actionnaire du groupe français de services informatiques Inetum (anciennement GFI Informatique). Celle-ci a été rejetée par le conseil d'administration et la conciliatrice Hélène Bourbouloux car elle « ne répondait pas aux objectifs déclarés de la Société de prendre en compte l'ensemble de son périmètre. »

Offre commune des créanciers

S'ajoute également l'offre commune des créanciers (obligataires et banques), qui détiennent près de 5 milliards d'euros de dette d'Atos. Acteurs cruciaux de l'avenir de l'ex-fleuron de la tech tricolore, les créanciers ont la capacité de mettre leur veto sur l'option retenue. Prêts à injecter immédiatement 1,2 milliard d'euros pour apporter un bol d'oxygène à Atos qui a besoin de 1,1 milliard d'euros pour 2024 et 2025, ils sont ouverts par ailleurs à transformer une partie de leur dette en action et à s'allier à l'un des repreneurs, dès lors que celui-ci présente un profil d'industriel, préserve l'intégrité et ne souhaite pas un effacement total ou quasi-totalité de la dette. La semaine dernière, la direction d'Atos a indiqué vouloir réduire de 3,2 milliards d'euros sa dette brute.

Et seule l'offre de David Layani semble coller avec ce cahier des charges. Ce dernier veut conserver le périmètre d'Atos et rester dans l'ordre de grandeur d'effacement de la dette préconisé par la direction, tandis que l'on prête à Daniel Kretinsky, longtemps intéressé par les activités d'infogérance d'Atos, de vouloir découper le groupe et d'écraser la quasi-totalité de la dette, comme il l'a fait chez Casino. En attendant, une chose est sûre. La solution retenue va entraîner l'émission de nouvelles actions du groupe et provoquer une dilution massive des actionnaires actuels, lesquels ne pèseront quasiment plus rien dans la structure du capital. La direction parle en effet « de changements radicaux » dans sa structure de capital.

Activités souveraines

Selon la direction d'Atos, les propositions reçues pour son sauvetage financier sont toutes « compatibles » avec le projet de l'Etat de reprendre les activités souveraines du groupe (des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire et des produits de cybersécurité). Alors que l'exécutif espère rallier un industriel français, l'entreprise française Chapsvision, spécialiste de l'analyse de données, s'est positionnée pour certaines des activités, notamment la branche MCS qui notamment le système de commandement du programme Scorpion de l'armée de terre, des outils de navigation pour les forces navales et la marine marchande et le système de sécurisation des réseaux de communication à bord des avions Rafale « F4 » de Dassault. Soit les mêmes activités qui pourraient intéresser Thales.

Ces activités ont généré un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2023, soit un peu moins de 10% des revenus de l'ensemble d'Atos. Leur valeur d'entreprise indicative se situe entre 700 millions et 1 milliard d'euros, selon le groupe.