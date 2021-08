Cybersécurité : l'Américain Norton s'empare de son concurrent Avast pour 8 milliards de dollars

« Les fusions et acquisitions vont continuer d'être une part importante de notre activité.» De l'intention, inscrite dans ses résultats de l'année 2020, le groupe NortonLifeLock est passé à l'acte avec l'objectif de devenir le leader mondial de la cybersécurité. Pour y parvenir, il a choisi une cible de choix. L'Américain - connu auparavant sous le nom Symantec avant de se recentrer sur des produits B2C après avoir cédé son activité dans la sécurité B2B à Broadcom en 2019 - a mis la main sur le tchèque Avast, un autre poids lourd du secteur et propriétaire d'un antivirus grand public. L'opération annoncée mercredi valorise Avast entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars, selon les modalités financières qui seront retenues par les actionnaires de son ancien concurrent historique.

Un contexte porteur

Pour l'entreprise américaine et nouvelle maison-mère du tchèque, le contexte est porteur. En 2021, le coût moyen d'une attaque informatique sur les données informatiques a en effet atteint le chiffre record de 4,24 millions de dollars par incident, en hausse de 10%, selon un rapport d'IBM/Ponemon. La facture s'alourdit même encore un peu plus si les salariés sont en télétravail et donc moins protégés (4,96 millions de dollars, estime IBM). En pleine pandémie de Covid-19, les besoins des entreprises en matière de sécurité ne risquent donc pas de se tarir.

A la clôture de l'année fiscale en avril 2021, Norton enregistrait ainsi un revenu net annuel de 866 millions de dollars avec une marge opérationnelle en hausse de 35%. Parmi les 80 millions d'utilisateurs de ses solutions, 50 millions le sont sur ses offres payantes, précise le groupe. Sur ce marché très concurrentiel, il revendique aussi un taux de rétention élevé, à 85%.

De son coté, sur les six premiers mois de l'année jusqu'au 30 juin, Avast a engrangé un revenu net de 205 millions de dollars, soit plus du double de sa performance semestrielle de 2020 sur la même période (à 86,5 millions de dollars). Basé à Prague et créé en 1988, il est devenu l'un des groupes les plus importants au monde dans les logiciels de sécurité en proposant une gamme de produits aux entreprises et aux particuliers pour protéger leur ordinateur contre les virus et autres attaques informatiques. Le nouvel ensemble totalisera plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde.

280 millions de dollars de synergies

En Bourse, suite à cette annonce, Avast qui est coté à Londres depuis 2018, prenait plus de 3% dans la journée. Le titre de NortonLifeLock reculait lui de 1,52% à 26,50 dollars dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street. Suite au rachat, Avast quittera la cotation londonienne pour rejoindre les pépites de la tech à Wall Street. « La récente baisse du cours de Bourse a pu donner l'idée à son concurrent Norton d'un possible rapprochement qui renforce la vague actuelle d'intérêt de groupe étrangers pour les entreprises britanniques », souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell. Leur rapprochement devrait engendrer 280 millions de dollars de synergies de coûts par an. Les actionnaires d'Avast détiendront entre 14% et 26% du nouvel ensemble.

"Cette opération est un énorme pas en avant dans la sécurité informatique pour les consommateurs", se félicite Vincent Pilette, directeur général de Norton. Pour Ondrej Vlcek, directeur général d'Avast, cette fusion permettra aux deux groupes de croître davantage "au moment où les menaces de piratage informatique dans le monde grandissent, alors même que l'utilisation de produits de sécurité informatique reste faible".

Le nouveau géant coté au Nasdaq

Le nouveau groupe sera basé à la fois à Prague (République tchèque) et à Tempe en Arizona. Il sera coté sur le Nasdaq aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires annuel atteindra environ 3,5 milliards de dollars pour un bénéfice opérationnel courant de 1,8 milliard de dollars, avec près de 4.000 salariés.

Les autorités de la concurrence pourraient par ailleurs vouloir se pencher sur l'opération, d'autant que Norton a déjà été visé par ses pratiques consistant à renouveler automatiquement les contrats.

