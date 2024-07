Cybersécurité : pourquoi Google voudrait racheter Wiz pour 23 milliards de dollars

Quel retournement ! En mai, la startup new yorkaise Wiz bouclait un tour de table d'un milliard de dollars, et faisait exploser sa valorisation à 12 milliards de dollars, à peine quatre ans après sa création. L'objectif affiché : lancer sa croissance externe, en rachetant d'autres startups, afin de consolider sa place dans la cybersécurité des environnements cloud, c'est-à-dire les serveurs à distance où les entreprises gèrent leurs données. Mais un chèque de Google proposé trois mois plus tard, à plus de 23 milliards de dollars, pourrait faire changer sa trajectoire, d'après le Wall Street Journal. Le géant de la tech lui propose un rachat -ou un exit dans le jargon financier- par la grande porte.

Pour acquérir la startup, Google serait donc près à débourser le double de la précédente valorisation de la jeune pousse. Un prix 46 fois supérieur à l'actuel chiffre d'affaires récurrent de Wiz, et donc « irrésistible » pour les actionnaires de l'entreprise... La raison de cette offre en apparence démesurée ? Wiz deviendrait une brique essentielle de sécurité de son offre cloud [l'informatique dématérialisée, ndlr] et un argument de vente face à Amazon Web Services et Microsoft Azure, les solides numéro 1 et 2 du marché.

Ascension fulgurante

Comme un symbole de l'évolution du secteur de la cybersécurité, Wiz propose une plateforme qui se décline en pas moins de treize produits. Leur rôle : « détecter, répondre et enquêter » sur les cybermenaces qui visent les environnements cloud, c'est-à-dire les espaces informatiques dématérialisés des entreprises. Avec la migration massive des données de haute valeur vers le cloud (des serveurs placés dans de grands datacenters), de nouvelles problématiques de sécurité sont apparues, notamment dans la gestion des flux de données. Il ne s'agit plus pour les entreprises de seulement protéger les postes de travail de leurs employés. Elles doivent également se soucier de ces espaces numériques à distances où se trouvent des volumes colossaux de données.

Fondé par un quatuor d'anciens officiers de l'armée israélienne -pays réputé pour ses compétences en cybersécurité et vivier inépuisables de fondateurs- passés par Amazon Web Services, Wiz part du principe que les environnements cloud auraient besoin d'une couche de cybersécurité supplémentaire que celle de base offerte par les gestionnaires. Et son postulat a rapidement convaincu. Comme le chiffre le Wall Street Journal, la startup new yorkaise avait dépassé la barre symbolique des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent à peine 18 mois après sa création en 2020. Trois ans plus tard, ce chiffre s'élevait à 350 millions de dollars et a d'ores et déjà dépassé les 500 millions de dollars sur l'année en cours. En résumé : la jeune pousse avale le marché à grande vitesse et a déjà convaincu plus de 40% du Fortune 500, l'index des plus 500 plus grandes entreprises américaines, avec parmi ses clients des grands noms comme Morgan Stanley ou Mars.

Le spectre du régulateur

L'opération viendrait bousculer un secteur de la tech, qui derrière l'effervescence de l'IA, offre peu de portes de sortie aux startups. Les récentes entrées en Bourse des valeurs tech, comme celle de Reddit, s'avèrent plutôt compliquées, et la surveillance accrue des régulateurs, à commencer par la FTC (Federal Trade Commission) américaine, a découragé certaines opérations. Mais avec un retour sur investissement doublé pour les investisseurs de Wiz -Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners et Thrive Capital ont mené le dernier tour de table, tandis que Sequoia Capital était son principal actionnaire-, le rachat par Google serait un signal très positif pour le secteur.

Reste que l'accord doit encore passer au crible des régulateurs, et l'intégration des produits de Wiz sur Google Cloud sera observée de près. L'entreprise a déjà deux procédures en cours avec la justice américaine, au sujet de son monopole (plus de 90% des parts) sur le marché de la recherche en ligne, et dans le cadre d'accusations de pratiques déloyales dans son marché publicitaire. Mais d'après le New York Times, l'acquisition de Wiz a de grandes chances d'aboutir. Ce serait un soulagement pour les investisseurs de la tech, après qu'Adobe a dû annuler son rachat de la startup Figma pour 20 milliards de dollars, et les grandes difficultés de Microsoft a bouclé l'acquisition de Activision-Blizzard.