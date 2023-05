Intelligence artificielle : la deeptech Archeon se lance à la conquête des Etats-Unis

L'arrêt cardiaque demeure la première cause de décès dans le monde et touche près de 7 millions de personnes par an. Le taux de survie n'est que de 5% et ne s'est pas amélioré de manière significative malgré l'adoption massive des défibrillateurs automatiques. Depuis une dizaine d'années, des études américaines et notamment une équipe de recherche au CHU de Besançon, ont montré qu'une ventilation bien conduite double les chances de survie (1).

Or, si dans un hôpital, le patient bénéficie des meilleures technologies, en situation d'urgence, les secouristes utilisent souvent des méthodes manuelles. Toutefois, sans outil de mesure, difficile de savoir si le masque est correctement positionné ou si le secouriste injecte la bonne quantité d'oxygène aux poumons et à des fréquences suffisantes. C'est pourquoi Pierre- Edouard Saillard et Alban De Luca, cofondateurs d'Archeon, ont inventé Eolife : « Nous avons développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui - à l'aide des mesures de concentration d'oxygène, de CO2, de débit d'oxygène, de pression intra-thoracique - permettent de définir le profil pulmonaire du patient, et ainsi d'identifier ses besoins en ventilation ». L'appareil nommé ÉOlife, donne ensuite l'information aux équipes de soins sur la juste quantité à administrer au patient car il est capable d'analyser la quantité d'oxygène réellement parvenue à l'intérieur des poumons de la victime. L'ambition de la deeptech, au travers de son dispositif médical, est de remettre la ventilation au cœur de la réanimation cardio-pulmonaire.

La ventilation : un enjeu de santé publique

61% des survivants d'un arrêt cardiaque souffrent d'une pneumonie après 7 jours en raison de l'hyperventilation (2). « Si le secouriste arrive à envoyer de l'oxygène dans les poumons mais qu'il en envoie beaucoup trop, il peut créer un œdème pulmonaire, c'est-à-dire que le patient ne peut plus respirer. Donc même s'il continue à envoyer de l'oxygène dans les poumons, il n'arrive pas dans le sang », explique Alban De Luca.

Au-delà de sauver des vies, une bonne ventilation permet ainsi de réduire le temps en soin intensif. « Sachant qu'une journée en soin intensif aux Etats-Unis coûte 20.000 dollars, notre solution pourrait diminuer largement le coût d'un patient pris en charge pour un arrêt cardiaque », précise Pierre-Edouard Saillard.

La conquête du marché américain : une étape fondamentale

« Le marché américain représente 40% du marché mondial, soit 356.000 arrêts cardiaques en extrahospitaliers », souligne Pierre-Edouard Saillard, cofondateur d'Archeon. « L'utilisation d'Eolife permettrait de sauver 25.000 vies par an », poursuit-il. À titre de comparaison, en France, c'est 50.000 arrêts cardiaques extrahospitaliers, selon la société française de médecine d'urgence (SFMU). Cette arrivée sur le marché américain est une étape fondamentale pour la deeptech bisontine créée en 2018, et qui a réussi le challenge d'obtenir la validation de la FDA en moins de deux ans, contre 5 à 6 ans habituellement. « Ce qui prouve à quel point notre produit comble un manque et que notre technologie est robuste », affirme Alban De Luca, cofondateur d'Archeon.

Autre atout du marché américain : le financement du produit. Aux Etats-Unis, ce sont des structures privées qui financent les services ambulanciers. « Les compagnies sont financées par les mutuelles. Il y a donc une certaine compétition sur les services rendus. Il faut qu'elles apportent la preuve qu'elles ont les meilleurs services pour être choisies par les mutuelles ou les compagnies d'assurance », explique Pierre- Edouard Saillard. Contrairement à la France, où ce sont les départements qui votent les budgets des pompiers, par exemple.

L'entreprise connaît une croissance rapide depuis 2020 avec le lancement du produit Eolife en France, puis en Europe en 2021. Archeon avait annoncé en février 2022 une levée de fonds de 5,5 millions d'euros pour poursuivre le développement de nouvelles technologies de ventilation dans plus de 15 pays à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Prochaine étape : développer le réseau de distribution en Amérique du Nord, son plus important marché. « Notre objectif est d'implanter une équipe commerciale outre-Atlantique d'ici la fin de l'année afin que chaque distributeur couvre un ou plusieurs États », précise Alban De Luca.

Depuis qu'Archeon est arrivé sur le marché il y a environ trois ans, d'autres acteurs s'intéressent à la ventilation. C'est pourquoi la startup a déjà déposé neuf brevets. Pour l'instant, quelques concurrents émergent toutefois en Corée du Sud, tel que Medicion, ou encore en Asie, mais pas de concurrents directs aux Etats-Unis.

___

