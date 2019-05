David Layani (Onepoint) , architecte de la transformation

Assis à la grande table de son bureau lumineux, David Layani parle vite. Le quadragénaire aux cheveux mi longs et bouclés se lève soudainement pour arpenter la pièce tout en continuant à raconter son histoire, celle d'un jeune garçon diagnostiqué hyperactif devenu entrepreneur à succès. Né dans l'Est parisien, où il a longtemps vécu, l'adolescent doué pour les mathématiques s'ennuie très vite à l'école. À 16 ans, il quitte le lycée pour entamer une carrière dans l'immobilier, puis est embauché à 19 ans par le fabriquant de processeurs EMC (racheté par Dell en 2015). Le jeune homme découvre le monde de l'entreprise avec un regard critique et des convictions fortes : « J'étais persuadé qu'il fallait transformer les organisations en s'appuyant sur les femmes et les hommes, et aussi sur les nouvelles technologies qui arrivaient. »

En cette fin des années 1990, l'amateur de chevaux assiste à la naissance d'Internet. Il pressent que l'économie va en être bouleversée et qu'il va falloir complètement repenser l'entreprise. À 22 ans, il vend sa voiture et emprunte à son oncle pour créer Onepoint. Sa vision : proposer à ses clients un point d'entrée unique (one point) pour structurer...