L'ex-champion des drones Parrot ne sera pas rentable en 2018, OPA en vue

Démocratiser les drones pour le grand-public est plus compliqué que Parrot l'avait prévu. En marge de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2018, le fabricant français a annoncé qu'il n'atteindra pas ses objectifs de chiffre d'affaire sur l'année, et s'apprête à clôturer un exercice 2018 dans le rouge.

109 millions d'euros de chiffre d'affaires, une baisse de 28% sur un an

Le champion hexagonal des drones visait ainsi 35 millions d'euros lors des trois derniers mois de 2018, mais il s'attend désormais à seulement 31 millions d'euros. La faute, d'après le groupe dans un communiqué, à "un contexte de baisse prononcée du marché des drones grand public".

Cette mauvaise nouvelle en appelle d'autres. Alors que les résultats annuels audités et arrêtés par le conseil d'administration seront publiés le 15 mars, Parrot anticipe un chiffre d'affaires annuel de 109 millions d'euros, soit une baisse de 28% par rapport à 2017. Sa marge brute devrait afficher un recul d'environ 33%, contre 34% en 2017. "Ce taux tient compte de la faiblesse actuelle du marché grand public et masque les bonnes marges dégagées par les filiales et activités professionnelles", précise l'entreprise.

Effectivement, le chiffre d'affaires des drones grand public reculerait d'environ 32% (53 millions d'euros), tandis que celui des équipements, des logiciels et des services professionnels augmenterait de 5% pour atteindre 44 millions d'euros. Autrement dit : Parrot dépend trop de son business grand-public.

L'OPA du fondateur Henri Seydoux en bonne voie

Dans le même temps, le conseil d'administration de Parrot a émis un avis favorable concernant le rachat de 9,59% de son capital par son PDG et principal actionnaire, Henri Seydoux. Le fondateur de l'entreprise doit ainsi porter sa part à 45,69% du capital. Le conseil d'administration de Parrot a considéré que le projet d'offre publique d'achat (OPA) présenté fin novembre via sa holding Horizon, "est conforme aux intérêts de Parrot, de ses actionnaires et de ses salariés".

Le projet d'offre se situe à 3,20 euros par action Parrot, à 0,01 euro par BSA de tranche 1 et à 0,01 euro par BSA de tranche 2. Il a été "recommandé aux actionnaires et porteurs de BSA d'apporter leurs titres à l'offre", précise le communiqué. La banque Rothschild Martin Morel, chargée de l'opération, doit soumettre le projet ce mardi à l'Autorité des Marchés Financiers.

L'avertissement sur résultats de Parrot n'est pas une surprise. Le fabricant de drones avait annoncé le 23 novembre la suppression d'une centaine d'emplois, du fait d'une baisse importante du marché grand public et de la puissance de la concurrence, notamment le chinois DJI, dont la part de marché dépasse aujourd'hui les 70%. L'entreprise est en difficultés depuis au moins deux ans, même si elle conserve une trésorerie de 160 millions d'euros. Henri Seydoux aura donc fort à faire pour replacer Parrot dans la course à l'innovation, ce qui est un paradoxe puisque la startup a largement contribué à créer le marché des drones quadricoptères grand-public il y a quelques années... avant de se faire doubler.