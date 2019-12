Les startuppeurs français ont deux amours : New York et Paris

Il habite à Brooklyn depuis 2012. Il y a acheté une maison et ses enfants vont à l'école sur place. Mais il travaille... à Paris. « Je me cale sur les horaires français et je suis en France la moitié de mon temps », explique Pierre-Nicolas Hurstel, PDG d'Arianee, qui met la blockchain et ses avantages en matière de traçabilité numérique au service d'entreprises commercialisant des produits de valeur. Il n'est pas le seul, au sein de la communauté des entrepreneurs français à New York, à avoir un pied sur chaque continent. « Cela fait à peu près cinq ans que les choses ont changé », indique Benoît Buridant, le cofondateur du club FrenchFounders, qui réunit les créateurs d'entreprises de l'Hexagone à New York.

Plus question, désormais, de choisir entre les deux villes-monde, Paris ou New York. Ce sera les deux. Et plus question non plus de dénigrer la France sous prétexte qu'on l'a quittée, ni d'embrasser les yeux fermés le système américain parce qu'on y vit. « On aime la France ! », disent en choeur les startuppeurs français sur place.

Fusion des cultures

De fait, une nouvelle génération d'entrepreneurs, sans complexes et évidemment rompue aux outils de communication, a remplacé...