Sycomore AM lance un fonds dédié à la tech responsable : "impact-washing" ou moralisation de la finance ?

Comment mesurer l'impact sociétal et environnemental d'une entreprise ? Cette question s'apparente à un vrai casse-tête pour ceux qui souhaitent faire de l'impact un critère d'investissement à part entière. Sur quelles données s'appuyer en l'absence d'un référentiel commun précis et objectif ? Et comment trancher en prenant en compte les impacts positifs et négatifs d'une même entreprise ?

C'est à cette problématique épineuse que se frotte la société de gestion française Sycomore AM (pour "asset management"). Sentant l'intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels pour la tech à impact, l'entreprise lance un nouveau fonds ISR [investissement socialement responsable, ndlr], intitulé Sycomore Sustainable Tech. Sa particularité ? Etre dédié à l'investissement coté dans les entreprises tech à impact positif sur la société et l'environnement.

Lire aussi : "Le monde de l'impact et celui du capital-risque ne sont plus antinomiques !" (Audrey Soussan, Ventech et Alliance for Impact)

Charte d'investissement avec des critères d'impact clairs