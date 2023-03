Tech for Future 2023 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Smart tech

Laure Wagner, cofondatrice et CEO (40 ans) de 1km A Pied

Mâcon (Saône-et-Loire), région Bourgogne-Franche-Comté

Le logiciel RH de 1km A Pied permet aux entreprises multisites de repenser la mobilité de leurs employés, en visualisant tous les trajets domicile-travail et en identifiant les employés qui pourraient gagner du temps de trajet et faire des économies de transport en étant réaffectés plus près de leur domicile. Lidl, Sodexo ou encore Point P utilisent la solution, avec un gain pour les employés d'en moyenne 20km par jour sur leur temps de trajet. Non négligeable pour le bien-être au travail et le pouvoir d'achat, d'autant plus dans un contexte de forte inflation et d'augmentation des prix de l'énergie.

Rodolphe Hasselvander, CEO et fondateur (45 ans) de Blue Frog Robotics

Paris, région Ile-de-France

Le "robot for good" Buddy, leader de la robotique sociale en Europe, aide et assiste les enfants dans les écoles, les personnes âgées en manque d'autonomie ou encore les enfants autistes dans leur vie quotidienne. L'objectif : conserver le lien social et démocratiser l'usage des robots "émotionnels" comme assistants du quotidien et acteurs de l'inclusion. Son ambition : devenir le "Apple" des "robots for good" et le leader mondial de la robotique sociale.

Minashe Selvam, fondatrice et CEO (32 ans) de Cantoo

Lille (Nord), région Hauts-de-France

Cette startup sociale et solidaire (ESUS) a développé Cantoo Scribe, un logiciel qui répond aux besoins spécifiques des élèves avec des troubles de l'apprentissage tels que la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie, l'autisme ou les troubles de l'attention. Sa solution les accompagne tout au long de leur scolarité (de la primaire jusqu'au lycée) grâce à une palette d'outils de compensation utilisables en classe, comme par exemple la synthèse vocale et l'adaptation du texte en couleurs pour les élèves dyslexiques. L'outil, distribué notamment par l'Education Nationale, est disponible en trois langues et dans quatre pays.

Christophe Dandois, CEO et cofondateur (50 ans) de Leocare

Langouet (Ille-et-Vilaine), région Bretagne

Leocare est la première néo-assurance multiservices - habitation, auto, moto et smartphone - 100% mobile et solidaire. En très forte croissance en France avec plus de 800 000 téléchargements et 150.000 clients, elle ambitionne grâce à la maîtrise de la data de faire baisser le prix de l'assurance de toutes les commodités du quotidien pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Gabriel Guiral, CEO (30 ans) de Prozon

Marseille (Bouches-du-Rhône), région Sud

Cet « Amazon des professionnels » est une marketplace qui permet aux professionnels de trouver facilement les fournitures dont ils ont besoin. Contrairement à Amazon, où il y a parfois plusieurs pages de références pour un même produit. Prozon ne propose qu'une seule référence par produit, avec une description complète des caractéristiques du produit, écrite par un employé. Lors de l'achat, Prozon s'occupe de distribuer l'une des nombreuses marques qui propose ce produit, ce qui lui permet de privilégier des produits de qualité à des prix bas. 70% de son catalogue est aujourd'hui composé de produits fabriqués en France.

Stéphane Hersen, président et cofondateur (54 ans) de Skyted.io

Toulouse (Haute-Garonne), région Occitanie

La startup toulousaine développe le premier absorbeur de voix basé sur l'intelligence artificielle, un « masque silencieux » qui permet à chacun de passer des appels et visio en public mais sans être entendu, le tout de manière sécurisée et confidentielle, y compris dans les transports ou encore dans les mondes virtuels du jeu vidéo. La startup bénéficie du support d'Airbus et de l'agence spatiale Européenne pour développer ce premier absorbeur de voix sur la base de technologies de pointe en acoustique.

Victoria Mandelfield, fondatrice et directrice générale (28 ans) de Solinum

Bordeaux (Gironde), Nouvelle-Aquitaine

Pour faire face à une offre sociale complexe et lutter contre le non recours, Solinum a créé le Soliguide, le premier guide numérique solidaire qui centralise plus de 60.000 services et les rend accessibles sur un site internet, une application, sur papier, des bornes d'informations ou encore via une API. De l'aide l'alimentaire aux soins en passant par l'accompagnement social, tous les services utiles aux personnes en difficulté sont recensés et mis à jour sur la base de données. En 2022, ce sont plus d'1,8 million de recherches qui ont été réalisées sur Soliguide.

Héloïse Fontaine, fondatrice et CEO de Step One

Aurillac (Cantal), région Aura

Step One conçoit, fabrique en France et conditionne des produits d'hygiène et de détergence en poudre, à transformer chez soi avec de l'eau. Cette innovation brevetée permet de consommer des produits (shampoing, gel douche, déodorant, nettoyant visage, lessive, détergent, demain dentifrice) zéro déchets, sains et naturels, à prix bas. L'ambition de Step One : devenir la référence européenne des produits en poudre.