Transports du futur : est-ce la voiture qui nous transportera encore demain ?

Pourra-t-on un jour relier Paris à Berlin en moins d'une heure ? À Los Angeles, un nouveau concept pourrait bien booster les voyages de longue distance : l'Hyperloop, une navette sous forme de capsule circulant dans un tube à vide, capable d'atteindre des pics à 1.200 km/h - la vitesse du son.

Sortie de la tête du milliardaire Elon Musk, cette idée un peu folle fait l'objet d'un concours industriel international qui vise à la concrétiser. Une équipe composée d'étudiants de l'université technique de Munich planche déjà sur le projet, bien décidée à apporter sa pierre à la mobilité de demain.

Mais certains facteurs pourraient ralentir cette course au progrès : alors que les déplacements ne vont cesser de se multiplier à moyen et long termes, les routes et les voies ferrées sont d'ores et déjà saturées. Les ressources disponibles et les infrastructures existantes ne suffisent plus pour accompagner cette évolution.

Ultramobilité

L'Hyperloop pourrait-il être la réponse à ce problème d'engorgement ? Ou partagera-t-il le même destin que le Transrapid, train monorail à grande vitesse expérimenté en Allemagne dès les années 1980, mais rapidement abandonné ? Déjà dans les tuyaux, la voiture autonome sera-t-elle la grande révolution à venir ? Ce documentaire passe en revue les tentatives actuelles pour façonner les véhicules de demain et répondre ainsi aux défis de l'ultramobilité.