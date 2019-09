Julie de Pimodan, pionnière des civic tech

Enceinte de six mois et en pleine phase de levée de fonds : la vie n'est pas de tout repos en ce moment pour Julie de Pimodan. Mais la jeune femme ne se départ pas de son sourire. Née dans les Hauts-de-Seine, cette Franco-Belge a fait ses études à l'Université libre de Bruxelles, où elle obtient un master en journalisme. Elle commence sa carrière à l'agence AFA Press, qui réalise des enquêtes économiques dans divers pays pour les vendre aux médias. À 22 ans, elle s'envole pour le Bénin puis Dubaï. « Je n'ai pas du tout aimé le pays : on passait des heures en voiture, les gens n'étaient pas éduqués », se rappelle-t-elle.

Mais, fascinée par la culture arabe, elle part au Yémen, contrée « d'une beauté exceptionnelle », pour apprendre la langue. « La dernière semaine de mon séjour, j'entends parler d'un projet de magazine en langue anglaise, Yemen Today. J'écris au rédacteur en chef, qui me propose d'en prendre la direction. » Une expérience passionnante pour la jeune femme de 24 ans à l'époque, malgré la malaria qu'elle contracte et doit aller soigner à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. La BBC lui demande alors d'accompagner sur le terrain des journalistes étrangers, puis...