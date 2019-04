Les « techies » se rebiffent

Ingénieurs, codeurs et designers de la Silicon Valley n'ont pas vraiment la réputation d'être des employés frondeurs. L'industrie des nouvelles technologies s'est au contraire toujours prévalue de relations pacifiées entre les dirigeants et leurs salariés. Car la guerre des talents y fait rage et, pour attirer les meilleurs, les entreprises n'hésitent pas à chouchouter leurs employés. Salaires mirobolants, cantines dignes de restaurants haut de gamme et accès gratuit à des installations sportives flambant neuves font partie du quotidien de nombreux travailleurs de la Silicon Valley. Pourquoi faire grève, ou même se syndiquer, dans ces conditions ?

Pourtant, au cours des derniers mois, les relations entre les Gafa et leurs employés se sont progressivement tendues, jusqu'à devenir franchement explosives. En cause, notamment, les liens que commencent à tisser ces entreprises avec le gouvernement américain, principalement dans le domaine de la défense et de la sécurité. En juin 2018, des employés de Google se sont vivement insurgés en apprenant l'existence du projet Maven, dans le cadre duquel l'entreprise met ses algorithmes de reconnaissance d'images au service du Pentagone et de...