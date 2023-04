Brut lève près de 40 millions d'euros, CMA CGM entre au capital du média

Brut poursuit son essor. Le média vidéo en ligne a levé entre 35 et 40 millions d'euros et l'armateur marseillais CMA CGM, contrôlé par l'homme d'affaires Rodolphe Saadé, est entré à son capital, ont indiqué jeudi ses responsables au Figaro. « Cette quatrième levée de fonds depuis nos débuts en 2016 est pour nous celle de la maturité », a déclaré au quotidien Guillaume Lacroix, co-fondateur de Brut aux côtés de Renaud Le Van Kim et de Laurent Lucas. Depuis son lancement, le média vidéo a levé près de 140 millions d'euros.

Deux nouveaux acteurs font leur entrée au capital de ce média prisé par les 20-35 ans, qui revendique un positionnement progressiste. D'abord, CMA CGM Media, la branche médias de l'armateur. Cette structure est dirigée depuis début mars par Laurent Guimier, ancien directeur de France Télévisions. Sous la houlette de Rodolphe Saadé, l'armateur marseillais, qui a enregistré en 2022 un bénéfice net record de plus de 23 milliards d'euros, a mis le pied ces derniers mois dans le secteur des médias.

« Nous serons bénéficiaires à la fin de l'année »

Il est devenu en octobre propriétaire du groupe de presse La Provence, puis s'est invité au capital du groupe audiovisuel M6. Son entrée dans Brut « ne bouleverse pas les grands équilibres du capital » du média, selon M. Lacroix. L'autre nouvel entrant est le groupe américain MoonPay, l'un des leaders mondiaux des fournisseurs de services financiers en ligne.

Selon Le Figaro, l'ensemble des actionnaires déjà présents au capital a choisi d'investir à nouveau dans Brut. Parmi eux, le fondateur de l'opérateur de téléphonie Free, Xavier Niel, le milliardaire François-Henri Pinault, via la holding Artemis, ou encore Orange. « Nous serons bénéficiaires à la fin de l'année, c'est une étape importante pour garantir notre indépendance », a assuré Guillaume Lacroix, sans communiquer le chiffre d'affaires ni le montant de sa propre part dans le capital. La publicité représente 60% des revenus du média Brut.

(avec AFP)