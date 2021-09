Coup de tonnerre : Vivendi veut lancer une OPA sur Lagardère

Vincent Bolloré est en passe de prendre définitivement le pouvoir chez Lagardère. Dans un communiqué publié ce mercredi, Vivendi a annoncé qu'il avait accepté la proposition du fonds britannique Amber Capital de lui racheter ses près de 18% dans le spécialiste de l'édition, de boutiques d'aéroports, et de médias. En août 2020, Vivendi et Amber avaient, en effet, passé un pacte pour peser davantage, à l'époque, dans la gouvernance de Lagardère. Une clause prévoyait alors, pour cinq ans, « un droit de première offre et un droit de préemption réciproques ».

C'est donc ce levier qui a été activé. Vivendi précise qu'il rachètera les titres d'Amber au prix de 24,10 euros par action. Ce qui revient à un prix total de près de 610 millions d'euros. L'opération sera finalisée d'ici au 15 décembre 2022. Et ce, « après qu'auront été obtenues les autorisations requises par la réglementation en vigueur pour la prise de contrôle susceptible de résulter de l'offre publique rendue obligatoire par cette acquisition ». Explications : avec cette emplette, Vivendi passera largement la barre des 30% du capital de Lagardère. Avec 45,1% des titres, il devra ainsi déposer une offre publique au même prix visant l'intégralité des actions Lagardère.

Contrôle total

Si Vivendi ne décroche pas, en amont, d'ici le 15 décembre 2022, le feu vert de la Commission européenne et du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), « l'acquisition [des parts d'Amber, Ndlr] devra être réalisée au même prix, au profit d'un tiers substitué à Vivendi », précise le groupe de Vincent Bolloré.

Avec cette opération, Vivendi s'apprête à prendre définitivement le contrôle de Lagardère. Après un bras de fer épique qui l'a un temps opposé à Arnaud Lagardère et à son allié Bernard Arnault, le PDG de LVMH, il s'apprête, ainsi, à prendre les pleins pouvoirs.