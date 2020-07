Que change l'annulation du Privacy Shield, l'accord UE-USA sur les transferts de données ?

Bis repetita. Fin 2015, la Cour de Justice européenne annulait, suite à une plainte de l'activiste autrichien Max Schrems, le Safe Harbor, le mécanisme juridique encadrant le transfert de données entre l'Europe et les Etats-Unis. La raison ? Le Safe Harbor n'était pas jugé assez protecteur pour les données des Européens, alors que le lanceur d'alerte Edward Snowden avait révélé deux ans plus tôt l'ampleur de la surveillance de masse pratiquée par les Etats-Unis grâce aux outils numériques. Dans l'urgence, l'UE avait pondu une nouvelle réglementation, le Privacy Shield, voulu comme beaucoup plus sécurisant pour les Européens.

Mais là encore, la Cour de Justice européenne estime que le compte n'y est pas. Dans un arrêt rendu jeudi 16 juillet, la justice européenne a invalidé le Privacy Shield en raison du risque que font peser les programmes de surveillance américains sur la protection des données des Européens. Et encore une fois, cette décision est l'aboutissement de l'activisme de Max Schrems, cette fois auprès du régulateur irlandais, qui réclamait l'interruption des flux de données entre le siège européen de Facebook, en Irlande, et sa maison-mère en...