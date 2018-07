SFR Presse corrige le tir après une nouvelle formule décriée

Ils ont revu leur copie. Altice France a annoncé vendredi avoir commencé à réintroduire dans son kiosque numérique SFR Presse la lecture de journaux et magazines au format PDF, une fonctionnalité qui avait été retirée dans une nouvelle formule lancée au début du mois, au grand dam de nombreux utilisateurs. La filiale française du groupe de Patrick Drahi avait lancé au début du mois une nouvelle version de SFR Presse, son kiosque en ligne qui permet la lecture de centaines de journaux et magazines.

Cette version totalement revue et corrigée constituait une rupture, puisqu'elle abandonnait la lecture des journaux sous forme de fichiers PDF à télécharger, au profit d'une interface mettant en avant des flux d'actualités "premium" alimentés par différentes sources. Cette nouvelle version permet aussi de continuer à consulter tous les articles d'un journal en particulier, mais plus sous la forme d'un PDF, les articles étant présentés individuellement.

Nombreuses critiques

Cette nouvelle interface déployée début juillet avait suscité de nombreuses critiques d'utilisateurs, déroutés par les flux d'actualités et regrettant la suppression des PDF, notamment parce qu'ils ne pouvaient plus regarder les photos et infographies accompagnant les articles dans la version papier. Des critiques qui ont porté leurs fruits : "SFR a suivi avec beaucoup d'attention les remarques parfois passionnées des utilisateurs de SFR Presse réclamant le retour du PDF", assure Altice France, maison-mère de l'opérateur, dans un communiqué publié vendredi.

Le groupe ajoute que dans sa dernière mise à jour pour iOS, la plateforme mobile d'Apple, en cours de déploiement, "SFR Presse réintègre la fonctionnalité PDF tout en l'incorporant parfaitement dans la nouvelle ergonomie proposée : le meilleur des deux mondes sans renoncer à la volonté de construire la plateforme d'informations la plus innovante du moment". Une mise à jour réintroduira également la fonction "courant août" sur la plateforme Android, assure Altice.

(avec AFP)