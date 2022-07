Avec West Web Valley II, Épopée Gestion veut faire soutenir plus de startups de la façade Atlantique

Engagée depuis septembre 2020 dans l'investissement à impact, l'entreprise de développement territorial Épopée Gestion donne un deuxième souffle à son véhicule de capital innovation. Dix ans après la création, hors Épopée Gestion, de l'accélérateur et fonds West Web Valley I, dont la fin de période d'investissement est arrivée à échéance fin 2021, l'entreprise co-fondée par Ronan Le Moal, ex-directeur général du Crédit Mutuel Arkéa et l'entrepreneur Charles Cabillic, ancien président de West Web Valley I, annoncent le closing d'Épopée West Web Valley II.

Doté de 40 millions d'euros (un peu plus que le précédent), mais avec un montant maximum qui devrait atteindre 50 millions d'euros au premier semestre 2023, ce fonds « early stage venture » sera lui aussi spécialisé dans l'accompagnement et l'accélération des startups innovantes du Grand Ouest.

Il succède cependant à West Web Valley I avec un profil d'investisseurs et un objectif territorial élargis.

Souscription d'Allianz France et des régions Normandie et Bretagne

« Le fonds réunit 80% des investisseurs initiaux, dont Arkéa, Le Télégramme, Ouest France / Sofiouest, une quarantaine d'entrepreneurs privés bretons et French Tech Accélération de Bpifrance » détaille Charles Cabillic, directeur général d'Épopée Gestion, interrogé par La Tribune.

« Il s'élargit à de nouveaux investisseurs privés, de région parisienne notamment, à des souscripteurs institutionnels comme l'assureur Allianz France, et aux régions Normandie et Bretagne. Tous sont sensibles à la thématique de dynamisation des territoires du Grand Ouest. »

Si la version initiale du fonds s'était concentrée majoritairement sur les jeunes pousses issues de la Bretagne historique (Loire-Atlantique incluse), Épopée West Web Valley II couvrira toute la façade Atlantique, de la Normandie à la Nouvelle Aquitaine.

Un ticket « early stage » pour les toutes jeunes pousses

Animé par Sébastien Le Corfec et Perrine Albrieux, le fonds ciblera plus particulièrement les entreprises des filières d'excellence que sont l'agriculture, l'agro-alimentaire, la finance-assurtech, la distribution, la logistique, l'aéronautique, la mer ou l'immobilier...

Les tickets d'investissement seront compris entre 500.000 euros et 2 millions d'euros, en capital et quasi-capital, sur une durée de 3 à 7 ans (moyenne à 5 ans).

« L'objectif est d'atteindre environ 25 participations, au lieu des 20 précédemment accompagnées » anticipe Charles Cabillic. « Afin de rentrer très tôt au capital d'entreprises prometteuses mais n'ayant pas dégagé encore de chiffre d'affaires, le fonds pourra investir entre 50.000 et 200.000 euros via une poche de « very early stage » correspondant à 5% des encours. »

Développer les territoires et créer de l'emploi

Épopée Gestion, dont les deux fondateurs ont parié très tôt sur l'avenir du numérique et des transitions en région, n'entend pas soutenir forcément des licornes mais des entreprises qui créeront de l'emploi.

Le portefeuille de West Web Valley I compte ainsi quelques pépites comme EcoTree (préservation de la forêt et de la biodiversité), qui vient de lever 12 millions d'euros, Shopopop (livraison de courses entre particuliers), Qwarry (publicité sans cookies) ou encore Patatam (vente de vêtements de seconde main).

« Épopée West Web Valley II se garde la possibilité de continuer à soutenir financièrement le développement des entreprises de son portefeuille existant. Il investira plutôt lui aussi dans des entreprises BtoB, rarement BtoC, et qui, en plus d'argent, ont besoin d'accompagnement pour accélérer leur croissance » ajoute Charles Cabillic. « Nous souhaitons par exemple aider davantage le développement et la transformation d'un secteur comme la pêche, quitte à investir dans une startup hors de notre zone d'action. »

450 millions d'euros de fonds sous gestion

L'intégration de West Web Valley dans Épopée Gestion a plutôt marqué une évolution positive pour les startups.

Aujourd'hui dotée de quatre fonds pour un total de 450 millions d'euros, l'entreprise d'investissements possède l'envergure pour aller chercher des acteurs plus globaux et « flécher » vers le développement territorial de l'Ouest, les transitions et les PME de l'argent qui ne l'était pas naturellement.

Au-delà de l'activité « Innovation et digital », l'entreprise souhaite faire émerger des « champions régionaux » dans plusieurs verticales telles que les transitions des PME / ETI (Épopée Transitions I), l'immobilier durable (Épopée Immo Rendement I) et les infrastructures et mobilités.

D'autres véhicules financiers sont en cours de constitution dont un lié à l'immobilier pour les séniors. Destiné à une clientèle institutionnelle, ce fonds sera doté de 200 millions d'euros et vise à financer Ty Cocon, un concept de maisons en bois modulables pour les plus de 65 ans dont la construction sera assurée par le groupe Trecobat.