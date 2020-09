Ronan Le Moal, ex-DG d'Arkéa, se lance dans l’investissement à impact

Aider les pépites du Grand Ouest, moins connues ou moins dans les radars que leurs homologues franciliennes, à briser le plafond de verre pour leur permettre de saisir de nouvelles opportunités de croissance. C'est l'objectif que s'est fixée Épopée Gestion, la nouvelle société de gestion fondée par Ronan Le Moal, ex-patron du Crédit Mutuel Arkéa, et Charles Cabillic, multi-entrepreneur breton, notamment à l'origine du West Web Festival, manifestation centrée sur l'économie numérique et associée au festival des Vieilles Charrues, et président de l'accélérateur et fonds West Web Valley.

Alors que les territoires ont été placés en première ligne pour la mise en oeuvre du plan de relance de 100 milliards d'euros présenté la semaine dernière par le gouvernement, le tandem entend participer à son échelle et à sa manière, à cette "territorialisation".

L'entrepreneuriat pour redynamiser les territoires