Epopée Gestion renforce son capital avec deux nouveaux actionnaires, OFI et Tikehau

C'est une aventure originale dans l'univers du capital-investissement : Epopée Gestion, cofondée en septembre 2020 par Charles Cabillic, un serial entrepreneur, et Ronan Le Moal, ex-directeur général de Crédit Mutuel Arkéa, parie sur des entreprises et des actifs immobiliers dans les territoires, et depuis les territoires (en l'occurrence le grand Ouest), comme un pied de nez à l'hypercentralisation parisienne de la finance.

L'idée apparaît d'autant plus séduisante que le gouvernement mise également sur les PME et les ETI en régions pour consolider le tissu industriel et technologique dans le cadre de son plan France 2030. « Toute le monde a enfin compris que le poumon de la France sont les ETI et les PME dans les territoires », se réjouit Ronan Le Moal. Or, ajoute-t-il, « ce qui nous intéresse, c'est bien de créer des champions en région ».

De fait, la petite société de gestion grandit vite : elle a levé l'an dernier 270 millions d'euros auprès de grands institutionnels, souvent des mutuelles d'assurance (MASCF, Macif, Matmut...), des gestionnaires d'actifs (OFI, Tikehau...) mais aussi des chefs d'entreprise, qui ont tous un objectif commun : valoriser les territoires et favoriser les transitions. « Nous permettons aux institutionnels de flécher une partie de leur investissement en région et dans des projets de transition », avance Ronan Le Moal.

Bras armé pour investir en région

Aujourd'hui, Epopée gère 300 millions d'euros d'actifs et espère atteindre 330 millions dans quelques semaines. C'est d'ailleurs pour accélérer son développement qu'Epopée Gestion vient de faire entrer à son capital, à hauteur de 25 % via une augmentation de capital (le montant n'est pas dévoilé), deux acteurs de poids de la finance, OFI (73 milliards d'euros sous gestion) et Tikehau Capital (31,8 milliards d'euros sous gestion).

« Ces deux groupes ont déjà investi dans nos fonds mais ils ont souhaité être dans une logique de long-terme avec nous en entrant au capital. OFI et Tikehau ont mis en exergue, l'un comme l'autre, notre dimension territoriale et notre volonté d'accompagner les transitions. Ils considèrent que la transition écologique ne s'obtient pas seulement en finançant des infrastructures de transitions mais aussi en permettant aux entreprises de grandir en région. C'est également notre conviction, faire de l'écologie, c'est aussi investir dans les territoires ! », explique Ronan Le Moal. « Nous serons leur bras armé pour investir dans la région », ajoute-t-il.

Cet apport en capital permettra non seulement de financer les équipes (vingt personnes actuellement) mais aussi d'aller chercher d'autres stratégies d'investissement dans les territoires. Les opérations de croissance externe sur des sociétés d'investissement ou de gestion en région ne sont pas exclues, loin de là, afin de renforcer le maillage du territoire.

C'est la force d'une structure comme Epopée Gestion : s'appuyer sur un réseau local puissant - avoir été patron d'une grande banque régionale pendant douze ans, cela aide - pour apporter aux institutionnels des pépites qui sont rarement repérées depuis Paris.

De plus, parmi les investisseurs se trouvent de puissants patrons en région, qui jouent également un rôle d'aiguillon par leur parfaite connaissance du tissu économique. La Région Bretagne, autre puissant levier relationnel, est également investisseur. « Le deal flow nous vient naturellement, soit en direct soit par ricochet », avance Ronan Le Moal.

Trois fonds et bientôt quatre

Pour l'heure, Epopée Gestion gère trois fonds, le premier en venture capital (capital risque), avec 80 millions d'euros, dans l'innovation, avec des tickets de 50.000 à un million d'euros, le second dans le capital développement (90 millions d'euros) avec un ticket qui peut atteindre dix millions d'euros dans une entreprise, et enfin, un fonds dédié dans les infrastructures immobilières (110 millions), soit pour aider les PME à externaliser leurs actifs immobiliers, soit pour investir dans des projets d'immobilier d'entreprise ou de logistique trop petits (2 à 10 millions d'euros) pour intéresser les institutionnels.

Ces trois fonds concentrent leurs prises de participations autour de l'arc Atlantique, à partir de Brest, Nantes et Paris. Le lancement d'un quatrième fonds, sur la thématique des mobilités vertes, est prévu au premier trimestre. Les équipes défendent une approche globale auprès des entreprises, non seulement pour répondre aux besoins en capital mais aussi pour apporter une expertise opérationnelle. En cela, Epopée Gestion se rapproche du private equity.

A noter que 10 % du « carry » (intéressement de 20% sur les plus-values) servira à alimenter un fonds de dotation pour financer des commerces de proximité en région. Difficile en effet de fixer des emplois dans un village sans boulangerie ou supérette ! L'ancrage territorial n'est pas un vain mot.