Fibre dans les campagnes : Orange veut accélérer

Orange met un coup d'accélérateur dans la fibre dans les campagnes. Ce mercredi 13 mars, l'opérateur historique a indiqué, lors d'une conférence de presse à Paris, qu'il « sera prochainement présent en tant que fournisseur d'accès à Internet sur tous les Réseaux d'initiative publique (RIP) déployés en France ». Et ce « quel que soit l'opérateur d'infrastructure déployant le réseau ». Dans les campagnes et les zones les moins peuplées de l'Hexagone, les opérateurs télécoms déploient des RIP à l'initiative des collectivités, en bénéficiant d'aides de l'État. Au total, environ 14 millions de logements et locaux sont concernés.

Le déploiement de ces RIP s'inscrit dans le cadre du Plan France Très haut débit, qui vise à offrir une connexion Internet fixe ultra-rapide à tous les Français à horizon 2022. Ce système a été mis en place car les opérateurs privés ne voyaient pas de logique économique à couvrir intégralement et sur leurs seuls deniers ces territoires, bien moins rentables que les grandes villes et zones très denses.

Aujourd'hui, Orange affirme disposer d'une part de marché de 30% des réseaux en cours de déploiement sur les RIP. Ce qui signifie que les 70% restants, soit la majeure partie des réseaux en zone rurale, sont déployés par d'autres opérateurs d'infrastructures.

Un présence sur 3 millions de prises fibre fin 2019

« Aujourd'hui, nous avons 200.000 prises déjà achetées à des opérateurs tiers, précise Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France. Notre ambition est d'être présent sur 2 millions de prises d'ici à la fin de l'année chez ces acteurs pour commercialiser nos offres de fibre. »

Fabienne Dulac souligne aussi qu'aujourd'hui, Orange a déployé 350.000 prises fibre en propre dans les campagnes, et souhaite atteindre les 900.000 d'ici la fin 2019. « Au final, nous voulons être présents sur environ 3 millions de prises fibre en zone RIP d'ici la fin de l'année », affirme la dirigeante.

Pourquoi Orange mène-t-il maintenant une offensive dans les zones rurales ? Parce que, selon Fabienne Dulac, celle-ci est liée à « la maturité des déploiements dans les RIP ». La patronne d'Orange France argue aussi qu'il a fallu du temps pour mettre en place et calibrer l'effort industriel que cette initiative représente.

Orange tacle la concurrence

Pour Orange, il s'agit d'une bascule importante, étant donné que l'opérateur est très dominant dans l'ADSL dans les campagnes. Ces dernières années, les critiques visant la stratégie de numéro un français des télécoms dans les zones peu denses sont allées bon train. Beaucoup reprochaient à l'opérateur historique de prendre son temps pour commercialiser sa fibre dans les RIP pour profiter au maximum de sa « rente » dans l'ADSL. Des critiques qui, au passage, ont toujours irrité l'opérateur historique.

En outre, Fabienne Dulac affirme que l'initiative d'Orange n'a rien d'une réponse aux offensives de Bouygues Telecom ou de Free dans les RIP.

« Free et Bouygues font beaucoup d'annonces... Je n'ai pas tout à fait la même approche que mes compétiteurs, lance la dirigeante. Je n'annonce pas des signatures [avec des opérateurs de RIP, Ndlr], j'annonce notre venue. Très honnêtement, (Free et Bouygues Telecom), je ne les vois pas arriver. »

La concurrence appréciera.