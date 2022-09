Internet des objets : Engie et Orange connectent des radiateurs pour économiser l’énergie

Économiser l'énergie par tous les moyens : tel est désormais l'objectif du gouvernement pour passer l'hiver et éviter des coupures. Pour y arriver, de nouvelles solutions, issues de l'Internet des objets, émergent. Sur ce front, Engie a notamment racheté en 2019 la startup suisse Tiko. Celle-ci développe des « systèmes intelligents de gestion de l'énergie » pour le marché résidentiel.

Tiko collabore avec Orange et d'autres partenaires dans l'électronique et le numérique (Sierra Wireless, Lacroix et STMicroelectronics) pour déployer un parc de 800.000 boîtiers connectés ces cinq prochaines années. Comme le précise l'opérateur historique ce jeudi dans un communiqué, ceux-ci ont vocation à être greffés sur des radiateurs électriques pour les piloter à distance. L'initiative vise, in fine, à « optimiser le chauffage des logements ».

« 35% d'économies de chauffage »

La solution de Tiko doit permettre, sur le papier, « de réaliser jusqu'à 35% d'économies de chauffage pour les 9,2 millions de foyers chauffés par radiateurs électriques ». Il s'agit, souligne Orange, d'« une économie substantielle pour ces foyers dont les consommations de chauffage peuvent atteindre 2.000 euros par an ». En utilisant des capteurs de température et d'humidité, Tiko détermine les « habitudes de vie » des habitants pour programmer au mieux leur chauffage. Son application définie « la température idéale pièce par pièce, jour par jour et au quart d'heure près, évitant ainsi de gaspiller de l'énergie », poursuit l'opérateur.

D'un point de vue technique, les radiateurs sont connectés à Internet via la technologie LTE-M, laquelle fonctionne avec la 4G. Sachant qu'Orange estime couvrir 98% de la population française avec ce réseau. Aux yeux de Frédéric Gastaldo, le président de Tiko, sa solution constitue un levier pour « réduire l'engagement de centrales à gaz ou à charbon cet hiver ». « Un foyer équipé de Tiko permettra ainsi d'éviter l'émission de 2 à 3 tonnes de CO2 supplémentaires par an en cette période critique », renchérit-il.

Quand Orange loue les bénéfices de « l'innovation »

Directeur de l'innovation d'Orange, Michaël Trabbia est persuadé que l'Internet des objets a un rôle important à jouer en matière de sobriété énergétique. « Avec les objets connectés, il est possible de faire baisser de 20% à 30% la consommation d'énergie », expliquait-il à La Tribune en février dernier, alors que les opérateurs télécoms sont souvent accusés d'encourager des pratiques numériques nocives pour la planète. « Refuser l'innovation, c'est être certain de ne pas y arriver, a-t-il ajouté. Pour autant, on ne peut pas considérer que la technologie est bénéfique par nature. Elle est ce que l'on en fait. » En travaillant avec Tiko, nul doute qu'Orange cherche, notamment, à se tailler un costume de bon élève.