L’Allemagne réfléchit à exclure Huawei des réseaux 5G

Nouveau coup dur pour Huawei. D'après le quotidien économique allemand Handelsblatt, Berlin réfléchit aux moyens d'exclure Huawei des futurs réseaux 5G. Pour y arriver, le gouvernement songe à différentes options. Une possibilité serait d'imposer d'importantes conditions de sécurité que le géant chinois des télécoms ne serait pas en mesure d'assurer, afin, in fine, de l'empêcher de déployer ses équipements. En parallèle, des modifications de la législation allemande des télécoms sont aussi à l'étude, en dernier recours, souligne le Handelsblatt, comme le rapporte Reuters.

Cela montre que Berlin a, en quelques mois, changé son fusil d'épaule. En octobre dernier, le gouvernement avait indiqué aux parlementaires qu'il ne voyait pas de base légale pour exclure une société d'une adjudication 5G à venir, suite à un avertissement des États-Unis. Washington mène depuis plusieurs mois un intense lobbying anti-Huawei à l'international, affirmant que ses équipements pourraient être utilisés à des fins d'espionnage pour le compte de Pékin.

Les É tats-Unis continuent leur offensive

Les États-Unis, qui ont interdit à Huawei de participer au déploiement de la 5G, multiplient les offensives à l'encontre du géant chinois. Ce mercredi, un groupe bipartisan de parlementaires américains a présenté un texte visant à interdire la vente de composants électroniques « made in USA » à Huawei, à son compatriote ZTE, et à d'autres groupes de télécoms chinois qui ne respectent pas les lois et sanctions américaines. Ce projet de loi, qui devra être transmis au président Donald Trump pour promulgation, a été dévoilé juste avant que le Wall Street Journal rapporte que des procureurs fédéraux enquêtent sur Huawei, accusé de vol de secrets commerciaux à des entreprises américaines. De sources proches du dossier, le quotidien précise que l'enquête concerne notamment la technologie d'un équipement de T-Mobile utilisé pour tester les smartphones.

Ces nouvelles difficultés interviennent alors que le fondateur et président de Huawei, Ren Zhengfei, est monté au créneau, ce mardi, pour défendre son groupe. D'habitude très discret, il s'est entretenu, en début de semaine, avec quelques journalistes. Selon lui, les accusations d'espionnage n'ont aucun fondement. Huawei est « une entreprise indépendante », qui « s'est engagée à être du côté de ses clients en matière de cybersécurité et de protection des données », a-t-il affirmé, selon le Financial Times. « Nous ne ferons jamais de mal à aucun pays ou individu », a-t-il renchéri.

(avec Reuters)