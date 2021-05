Mobile : Altice se renforce avec Reglo Mobile

Altice France, qui chapeaute l'opérateur SFR, consolide ses positions dans le mobile. Ce lundi, le groupe de Patrick Drahi a annoncé le rachat de 100% du capital d'Afone Participations. Celui-ci détient 50% de l'opérateur alternatif Reglo Mobile. Sachant que les 50% restants sont la propriété du groupement Leclerc. Altice, qui refuse de dévoiler le montant de l'opération, deviendra le partenaire de ce dernier. Il va ainsi renforcer sa base d'abonnés au mobile, qui était de 14,7 millions fidèles fin 2020, de 770.000 clients. Il bénéficiera, en outre, du réseau de distribution de plus de 600 centres Leclerc. Jusqu'à présent, les clients Reglo Mobile - un opérateur virtuel, qui ne dispose donc pas de ses propres infrastructures - utilisaient déjà le réseau de SFR. Ce rachat doit encore recevoir l'aval de l'Autorité de la concurrence.

Altice et SFR usent de la même stratégie que Bouygues Telecom pour étoffer le parc de clients. L'opérateur de Martin Bouygues a racheté, au mois de janvier, l'opérateur virtuel Euro-Information Telecom (EIT) au Crédit Mutuel pour 530 millions d'euros. EIT opérait les marques commerciales Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile, et comptait environ 2,1 millions d'abonnés. Bouygues Telecom les a récupéré. Mais il a aussi signé un accord de distribution pour que les 4.200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC distribuent ses forfaits et abonnements.