Patrick Drahi prend totalement le contrôle d’Altice Europe

Patrick Drahi, le fondateur et propriétaire d'Altice, maison-mère de SFR. (Crédits : Philippe Wojazer)

Au terme d’une opération de rachat d’actions, le milliardaire et magnat des télécoms va détenir 92% du capital d’Altice Europe. L'initiative lui permet de sortir le groupe de la cote, et de ne plus essuyer les foudres des investisseurs, aujourd’hui méfiants vis-à-vis du secteur.