Panne massive chez Orange : des « dysfonctionnements inacceptables », Stéphane Richard convoqué

La panne est survenue mercredi, entre 18H et minuit, sur le réseau Orange. Dans toute la France, elle a eu pour effet de rendre presque injoignables de nombreux services de secours, des numéros d'urgence et des lignes fixes. Des "dysfonctionnements graves et inacceptables" a réagi le lendemain le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, rentré précipitamment de Tunis dans la nuit. Dans la foulée de cette panne sur un équipement d'acheminement, le gouvernement a en effet organisé une réunion de crise. Aussi, Stéphane Richard, le PDG d'Orange est convoqué pour s'expliquer, a annoncé le ministre.

Dans l'intervalle, le réseau reste "sous surveillance", notamment avec "la montée en charge des prochaines heures". Le secrétaire d'Etat chargé du Numérique Cédric O a aussi annoncé ce retour "en urgence".

Samu, pompiers, police..., des dysfonctionnements massifs ont été signalés aux quatre coins du pays entre 18h et minuit, entraînant de grosses difficultés pour les services de secours. Des numéros d'urgence alternatifs, fixes ou mobiles, ont été mis en place, et diffusés sur les réseaux sociaux par les pouvoirs publics. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mise en place d'une liste de numéros provisoires dans chaque département. La Sécurité civile a exhorté les usagers à ne pas surcharger les lignes et à n'appeler qu'en cas d'urgence. Bouygues Telecom et Altice, la maison-mère de SFR, ont également fait état de perturbations. De source proche du dossier, on a exclu tout "piratage" informatique.

La piste d'un acte malveillant semble écartée

De source proche du dossier, la panne ne serait pas due à un acte de piratage informatique. Plusieurs grandes entreprises ayant récemment été la cible de cyberattaques avec demande de rançon ("ransomwares"), le soupçon d'une action malveillante n'est en effet jamais très loin.

Le groupe brésilien JBS, numéro un mondial de la viande, a ainsi découvert dimanche que plusieurs des serveurs sur lesquels sont basés son système informatique en Amérique du Nord et en Australie étaient visés par des hackers. En mai, une autre attaque a visé Colonial Pipeline, le plus important réseau d'oléoducs de produits raffinés aux Etats-Unis, fournissant 45% des carburants de la côte est américaine.

Côté Orange, la piste malveillante semble toutefois écartée. Invité au journal télévisé de TF1, le ministre de la Santé Olivier Véran a ainsi indiqué que la panne était "manifestement due à un problème de maintenance". Cette opération "organisée par (l'opérateur) Orange aurait provoqué des pannes assez aléatoires, avec jusqu'à 30% de baisse dans certains départements", selon le ministre.

(Avec AFP)