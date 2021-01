Télécoms d’entreprise : Celeste rachète le suisse VTX et se lance à l’international

Celeste continue de grandir. Depuis 2019 et l'arrivée du fonds Infravia à son capital, ce spécialiste des télécoms pour les entreprises a multiplié les emplettes dans l'Hexagone. En moins de deux ans, il a effectué cinq acquisitions pour environ 70 millions d'euros. L'avenir de l'opérateur s'inscrit désormais aussi à l'international. A La Tribune, Nicolas Aubé, son fondateur et dirigeant, annonce ce mardi son arrivée en Suisse via le rachat de VTX Telecom. Celeste ne souhaite pas, pour l'heure, révéler le montant de l'opération. Mais celle-ci serait de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. VTX est un acteur de milieu de marché en Suisse. Il y est bien connu, puisqu'il...