Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac condamné à trois ans de prison ferme

Le jugement est tombé peu après 11 heures, jeudi. Reconnus coupables de fraude fiscale, Jérôme et Patricia Cahuzac ont été condamnés à respectivement trois ans et deux ans de prison ferme. Les réquisitions du parquet lors du procès de septembre ont donc été suivies. "Les faits sont établis et reconnus, Monsieur et Madame Cahuzac son déclarés coupables", a asséné le président du tribunal correctionnel de Paris.

Sur son banc, Jérôme #Cahuzac a les yeux humides. Il regarde le plafond — Thomas Baïetto (@ThomasBaietto) 8 décembre 2016

Quatre ans après avoir déclenché le plus retentissant scandale de la présidence Hollande, l'ancien héraut de la lutte contre l'évasion fiscale s'est également vu infliger une peine de cinq ans d'inéligibilité.

Les autres protagonistes de l'affaire ont également été reconnus coupables. Le banquier suisse, François Reyl, est condamné à un an de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende - la banque éponyme devra verser 1.9 millions d'euros -, tout comme l'intermédiaire Philippe Houman. Tous les prévenus sont par ailleurs condamnés à verser 100.000 euros de dommages et intérêts à l'Etat.