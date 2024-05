Après un chantier colossal, la conquête de l'ouest du RER E démarre

C'est une première en 20 ans : une nouvelle ligne de RER sort de terre. Ce vendredi, accompagné des représentants des sept autres investisseurs en plus de l'Etat - la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités (IDFM), les département des Hauts-de-Seine (92) et des Yvelines (78), la ville de Paris, la Société des grands projets et SNCF Réseau -, Gabriel Attal a inauguré le nouveau tronçon EOLE du RER E, entre la gare d'Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie dans les Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris. Jusqu'ici, la ligne reliait Saint-Lazare à l'Est francilien, mais elle poursuivra sa galopade vers l'Ouest puisqu'elle doit desservir d'ici à fin 2026 Mantes-la-Jolie, sa destination finale.

Le plus grand projet souterrain au monde

Actuellement, la ligne est empruntée par 370.000 voyageurs quotidiens, selon SNCF Voyageurs, un chiffre qui devrait grimper à 600.000 une fois le prolongement achevé.

Le chantier du tronçon achevé aujourd'hui était colossal. Situé à 35 mètres de profondeur, il s'étend sur 8 km de tunnels qui ont été creusés depuis 2016. Lors de l'inauguration, le président de la SNCF Jean-Pierre Farrandou s'est adonné à l'hyperbole en qualifiant l'ouvrage du « plus grand chantier sous-terrain du monde en 2023 ». Au-delà des tunnels, ce sont aussi trois nouvelles gares qui voient le jour.

Mais les investisseurs ont aussi compté sur le matériel roulant en plus du patrimoine immobilier. Avec ses 34 rames RER nouvelle génération (NG), déployées progressivement, le RER E sera le plus rapide du réseau, pouvant atteindre 120 km/h en vitesse de pointe. Combiné à un flux de 16 trains par heure, en heure de pointe, fin 2024, les voyageurs devraient gagner un peu plus de 50 heures par an selon SNCF Réseau.

Vers la région, et au-delà

Cette nouvelle branche de la ligne bénéficiera notamment aux habitants des Yvelines, qui verront une amélioration de leur accès à la capitale.

« A terme, cette ligne devrait aider tous les travailleurs, notamment ceux qui doivent se rendre à la Défense. Une fois le prolongement fini, ce sont aussi les habitants des Yvelines qui pourront bénéficier d'un accès facilité vers Paris », se réjouit le président (LR) des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi auprès de La Tribune.

Les différents acteurs du projet ont longtemps défendu le fait que ce prolongement désengorgerait le RER A. Mais pour l'adjoint (PCF) d'Anne Hidalgo et administrateur d'IDFM, Jaques Baudrier, l'argument est caduque. Cependant, il ne nie pas l'intérêt d'EOLE comme étant un projet structurant dans la liaison entre la France et la Normandie. L'ancien ministre des transports, Clément Beaune, corrobore.

« La prolongation jusqu'à Mantes-la-Jolie servira à déconflictualiser des transports franciliens et normands. Plus il y aura d'infrastructures, prêtes à être desservies, moins il y aura de concurrence entre les services », explique Clément Beaune à La Tribune

Retards, surcoûts, mise en service partielle...

Initialement estimé à 3,7 milliards d'euros, le coût total de ce projet avoisinera 5,2 milliards d'euros, partagé entre l'Etat, la SNCF, Île-de-France Mobilités (IDFM) ainsi que les département des Hauts-de-Seine (92), des Yvelines et la ville de Paris.

« Lorsque la pandémie est arrivée, les chantiers ont dû être suspendus, ce qui a causé un certain retard. Puis avec la hausse des prix des matières premières, il y a eu un surcoût engendré qui ne pouvait pas être prévisible à la base », souligne Clément Beaune auprès de La Tribune.

Un avis qui n'est pas partagé par l'administrateur communiste d'IDFM, qui considère que la SNCF n'avait pas su anticiper de manière réaliste les aléas.

Mais après le retard des livraisons des rames, le prolongement de la ligne n'a pas fait d'exception. Initialement prévue en 2020, la mise en service avait été repoussée à fin 2022 puis à nouveau décalée à mai 2024.

Pour l'instant, les trains ne passeront qu'entre 10 heures et 16 heures, c'est-à-dire en heures creuses, à cause des retards de livraisons des rames construites par Alstom. Le constructeur devait ainsi livrer ces rames en 2021, mais du fait de la crise sanitaire notamment, celles-ci n'ont effectué leur premier voyage qu'en novembre dernier. L'ambition persiste pour 2026 : 125 rames RER NG circuleront sur la ligne E.

Une « déception » pour Georges Siffredi qui aurait préféré un « lancement à fond dès le départ ».

Mais ce projet de transports n'est pas le seul à être livré dans cette première moitié de 2024. En juin, le prolongement de la ligne 14 du métro sera livrée et reliera le Stade de France à l'aéroport d'Orly. La ligne 11 lui emboîtera le pas, pile à temps pour accueillir les Jeux olympiques.