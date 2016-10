Santé : entente a minima entre industriels et patients pour peser sur la présidentielle

"C'est une initiative inédite", serine Danièle Desclerc-Dulac, coprésidente du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss). Une douzaine d'organisations et d'associations rassemblant les professionnels de santé, les industriels, et les patients se sont associées pour lancer le Collectif santé 2017. Ce dernier a vocation à "placer la santé au cœur de la campagne présidentielle", car "la France n'est plus considérée comme un grand pays de santé publique" lance Danièle Desclerc-Dulac. Parmi les signataires, on retrouve notamment la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), le Leem (principal lobby pharmaceutique), le Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) ou encore la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP).

Ils se sont entendus pour rédiger un manifeste en vue de la présidentielle 2017 et l'ont adressé via courrier à tous les candidats déclarés. Et lorsque les candidats ayant obtenu les cinq cents parrainages se manifesteront, le Collectif santé 2017 "les interpellera" à nouveau. Entretemps, le manifeste aura potentiellement évolué.

Des propositions très vagues...

Dans la première version de ce manifeste présentée mercredi 19 octobre, sept demandes d'engagements sont formulés, dont celles de "mettre la santé au cœur de la campagne électorale", "reconnaître la place des acteurs de la santé", "garantir l'accès aux soins et à l'innovation" ou encore "impulser et accompagner la mutation du système" pour financer les innovations de façon viable. Des propositions qui sont en réalité des axes très larges.

Seule proposition concrète du manifeste: la demande d'un engagement des candidats pour "que le produit des taxes comportementales et environnementales aille au financement de la santé".

... qui mettent en exergue les mésententes sur des sujets sensibles

Si l'on ne trouve pas plus de positions concrètes, c'est parce qu'entre les membres fondateurs de ce collectifs, les oppositions sont souvent vives. La Ligue contre le cancer, membre du Ciss, avait lancé en avril une campagne radicale dénonçant le prix des nouveaux anticancéreux. Le Leem avait répondu promptement accusant l'organisation de "manipulation" et de "désinformation flagrante en affirmant que les prix des médicaments innovants en cancérologie condamnent à une mort certaine de nombreux malades atteints du cancer". On peut également mentionner l'opposition entre les syndicats de médecins et le Ciss opposé aux dépassements d'honoraire et favorable "à la substitution progressive du paiement à l'acte des médecins par une rémunération forfaitaire".



Ces sujets sensibles rentrent pourtant dans le cadre de la proposition numéro 5 formulée par le manifeste, demandant de "repenser le financement de système de santé", avec un engagement de "maîtrise des dépenses dictées par une approche de santé publique et d'accessibilité aux soins et à la santé".

Discours lénifiants

Face à ses rappels, les associations, organisations professionnelles et industrielles tiennent un discours lénifiant.

"Bien sûr il persistera des différences, mais nous pensons qu'aujourd'hui, ensemble, nous pouvons porter un ensemble d'axes communs", a avancé le président de MG France, Claude Leicher.

Et Patrick Errard, président du Leem, de renchérir: "Il n'y a pas de plus beau débat que celui qui se fait dans l'unité. Nous voulons continuer à échanger sur sujets de santé, la meilleure preuve de l'efficacité du collectif sera sa durée. Chacun aura possibilité de porter ses spécificités."