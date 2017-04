"Un chef d'entreprise sur quatre est en souffrance !"

La reprise est en cours, assure-t-on à Bercy. Le PIB progresserait de 1,5% cette année, soit 0,4 point de plus qu'en 2016. Mais à quel prix ? Selon une étude réalisée par OpinionWay, pour la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur auprès d'un échantillon de 1.504 dirigeants d'entreprises, c'est au prix d'une dégradation de l'état de santé des chefs d'entreprises.

Précisément, un entrepreneur sur quatre juge que son état de santé s'est détérioré ces cinq dernières années. Pour 58% des chefs d'entreprises, le stress représente la principale raison de cette dégradation de leur santé. "Ils étaient seulement 38% à dresser ce constat en 2015 ! ", précise cette enquête. Sans surprise, ils sont 72% à estimer que ce stress, particulièrement plombant pour les managers de PME et pour les exploitants agricoles, se révèle néfaste pour leur santé. Sans rire !

Les problèmes de trésorerie, source première de stress

Quelles sont les origines de ce stress ? Dans 59% des cas, il s'explique par le manque de trésorerie. Rappelons que le retard de paiement moyen s'est établi à 11,6 jours au troisième trimestre 2016, selon le rapport 2016 de l'Observatoire des délais de paiement. Certes, c'est deux jours de moins qu'en 2015. Néanmoins, ce sont des délais hors-la-loi ! En effet, comme le prévoit la loi de modernisation économique (LME), votée en 2008 et entrée en application en 2009, les entreprises ont 60 jours pour s'acquitter de leurs factures...

Les incertitudes sur l'avenir de l'activité de l'entreprise (55%) ou une surcharge de travail (56%) sont également des sources importantes de stress.

De fait, la gestion de ce stress est un véritable enjeu. Heureusement, les entrepreneurs commencent à s'ouvrir à la possibilité de se faire aider. Selon cette étude, près d'un tiers avoue ressentir parfois le besoin d'être accompagné dans la gestion du stress.

Quand santé et performance sont corrélées

Le problème, c'est que santé et performance sont corrélées. Certes, nos chefs d'entreprises s'estiment en forme olympique. En effet, selon opinion Way et la Fondation MMA, 96% des personnes interrogées jugent leur état de santé général bon, voire très bon. Un état de santé qu'ils lient à leur forme physique (90%), à un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle (89%), à leur moral (87%) mais aussi à la santé de leur entreprise (70%).

Néanmoins, plus d'un dirigeant sur quatre pointe les problèmes de santé comme facteur négatif sur leur performance. Or, la part des répondants qui déclarent ne pas éprouver de douleurs particulières augmente: 25% en 2017 contre 20% en 2016...