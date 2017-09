Les États-Unis vont construire quatre prototypes de mur frontalier avec le Mexique

Le gouvernement a aussi lancé un appel d'offres pour des prototypes dans des matériaux autres que du béton. (Crédits : REUTERS/Jose Luis Gonzalez.)

Quatre contractants ont présenté des prototypes coûtant entre 400.000 et 500.000 dollars, après l'appel d'offres lancé en mars par l'administration Trump.. Ces édifices font neuf mètres de haut et neuf mètres de large et seront testés à l'automne à San Diego, au sud des États-Unis, non loin de la frontière mexicaine..