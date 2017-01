Manchester United signe un partenariat avec Uber

C'est désormais officiel ! Manchester United a dévoilé la semaine dernière, via un communiqué publié sur son site officiel, la signature d'une collaboration avec l'entreprise de VTC Uber. Les deux partenaires comptent établir une étroite collaboration pour améliorer l'expérience matchday des supporters des Red Devils.

Cet accord se traduit principalement par la création d'une zone dédiée aux chauffeurs Uber aux abords d'Old Trafford. Ainsi, lors des jours de match, les supporters mancuniens pourront commander sans problème un Uber pour se rendre et quitter l'enceinte.

Néanmoins, l'activation du partenariat ne concerne pas uniquement le marché britannique. Uber compte tirer profit de son nouveau partenariat dans une trentaine de pays au sein desquels Manchester United jouit d'une popularité importante.

A terme, Uber souhaite notamment fournir à ses clients du contenu exclusif sur sa plateforme à propos de Manchester United. Un dispositif devrait également être mis en place pour conduire facilement lors des jours de match les supporters des Manchester United localisés aux quatre coins du monde dans des lieux retransmettant la rencontre. Enfin, Uber veut mettre en place des mécaniques de jeux permettant à ses clients et chauffeurs d'assister à une rencontre à Old Trafford.

« Manchester United cherche sans cesse à améliorer l'expérience fan. La signature d'une collaboration avec Uber nous permettra de répondre à cette problématique d'une manière innovante » a alors commenté Richard Arnold, Directeur Général de Manchester United, lors de l'officialisation du partenariat.

« Uber essaie de connecter facilement les gens aux sujets qui les intéressent. Et nous sommes très heureux de pouvoir désormais proposer ce type de services aux fans de Manchester United » a ainsi ajouté Amy Friedlander Hoffman, Directeur Business Development chez Uber.

Uber poursuit ses investissements dans le football

Bien évidemment, cet accord ne constitue pas le premier investissement réalisé par la firme Uber dans l'univers du sponsoring footballistique. La firme cherche depuis plusieurs mois à tester différents types de collaboration sur les nombreux marchés au sein desquels elle opère. Au Brésil, Uber a notamment acquis le sponsoring de la tenue d'entraînement de Flamengo. En France, l'entreprise américaine a dernièrement renforcé son partenariat avec le LOSC.

La firme de VTC n'en est pas non plus à son coup d'essai au sein de la Premier League. En 2015, Uber avait notamment signé une collaboration avec Chelsea. La compagnie avait activé son partenariat à l'occasion de la sortie nouveau maillot 2015-16 de Chelsea. Uber avait alors organisé un jeu-concours permettant à ses clients de tenter de gagner le maillot des Blues dans huit villes clairement définies : Los Angeles, New York, Rio, Cape Town, Moscou, Bombay, Shanghai et Tokyo.

Le montant du partenariat conclu entre Manchester United et Uber n'a pas été révélé. Curieusement, Manchester United n'avait jamais signé précédemment un accord commercial dans le secteur des VTC. Ce partenariat devrait permettre aux Mancuniens d'accroître un peu plus leurs recettes commerciales. Au cours du dernier exercice, Manchester United a enregistré plus de 268 M£ de revenus commerciaux.

