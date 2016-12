"Football Leaks" : la justice ouvre une enquête après les révélations

Une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées" a été ouverte en France après la révélation dans la presse des "Football Leaks", qui mettent en cause le recours de vedettes du football aux paradis fiscaux. C'est le parquet national financier (PNF) qui l'a annoncé mardi via un communiqué.

L'ouverture de cette enquête fait suite à "la publication, les 9 et 12 décembre 2016, d'une série d'articles de presse relatifs aux Football Leaks" explique le PNF, indiquant que le "blanchiment de fraudes fiscales aggravées", sont des "faits susceptibles de concerner des résidents fiscaux français". L'enquête a été confiée aux policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff).

Cristiano Ronaldo et Paul Pogba épinglés

Les "Football Leaks" sont une série d'enquêtes consacrées aux coulisses du foot-business, à partir de fuites obtenues par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel et réalisées par un consortium de douze médias européens, dont le site d'informations français Mediapart.

Dans leurs révélations, les "Footballs Leaks" ont pointé du doigt des soupçons d'évasion fiscale via des montages complexes visant des stars comme l'attaquant du Real Madrid, le Portugais Cristiano Ronaldo, ou les Argentins Angel Di Maria et Javier Pastore, joueurs au PSG.

Les "Football Leaks" ont aussi épinglé l'international français Paul Pogba évoluant au Manchester United, qui aurait eu selon Mediapart recours au paradis fiscal des îles anglo-normandes, à l'instigation de son agent Mino Raiola.

Dans l'un de ses articles, Mediapart affirme également que l'équipementier Adidas aurait rémunéré entre 2010 et 2012 l'Argentin Lucho Gonzalez, qui évoluait alors à l'Olympique de Marseille, directement au Panama, un paradis fiscal.

(Avec AFP)