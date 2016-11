Pour Sanders, la plan d'infrastructure de Trump est une "escroquerie"

Reconstruire l'Amérique oui, mais pas à la Trump. C'est en substance le discours tenu par le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Dans un post publié sur Medium, le candidat malheureux à l'investiture démocrate pour la présidentielle qualifie d'"escroquerie" le méga-plan d'investissement de Donald Trump.

Les deux hommes partagent pourtant le même constat. "Nos infrastructures sont en train de s'effondrer et le peuple américain le sait", écrit Bernie Sanders. Il reconnaît même que "Donald Trump a parlé à raison de [les] reconstruire" durant la campagne présidentielle. Il faut dire que le sénateur avait le même projet. En 2015, il avait annoncé sa propre version avec le Rebuild America Act. Celui-ci consiste, comme pour le vainqueur de la présidentielle, en un méga-plan d'investissement de 1.000 milliards de dollars sur cinq ans qui devrait créer 13 millions d'emplois correctement payés.

Bernie Sanders critique les choix faits par Donald Trump pour la mise en œuvre de ce plan. Car le 45e président des Etats-Unis compte le financer par "des baisses d'impôts massives aux grandes entreprises et milliardaires de Wall Street qui vont déjà phénoménalement bien", fustige l'élu démocrate.

En 2015, alors en campagne, Bernie Sanders avait expliqué sa vision des choses :

"Nous ne donnerons plus de massives baisses d'impôts aux grandes entreprises qui placent leurs profits dans les Îles Caïmans et aux Bermudes et qui ne payent pas un sous en impôts fédéraux. Nous allons utilisé cet argent des impôts pour reconstruire nos infrastructures."