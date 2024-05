L'immigration a été un moteur de la croissance des pays développés en 2023, soutient l'OCDE

L'immigration a soutenu la croissance des pays développés l'an dernier affirme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans un rapport publié ce jeudi. La contribution positive ou négative de l'immigration à l'économie est un sujet régulièrement abordé sur fond de débat sécuritaire et identitaire, et l'objet de nombreux travaux d'analyse.

« L'année 2023 a été marquée par des flux d'immigration particulièrement importants dans certaines économies de l'OCDE », écrit l'organisation internationale dans son rapport, citant en particulier les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Espagne et l'Australie. « Cette évolution a eu des effets positifs sur l'offre de main-d'œuvre, et bénéficié globalement à la croissance du PIB », au travers de la croissance de la population active, poursuit l'institution basée à Paris.

D'autant que l'économie mondiale a été fortement touchée depuis la pandémie de Covid-19 par une hausse des pénuries de main-d'œuvre, tant en zone euro qu'aux Etats-Unis et au Japon, montrent également les chiffres de l'OCDE.

Portugal, Irlande et Canada en tête

Dans le détail, les plus fortes contributions de l'immigration à la croissance de la population active ont été constatées au Portugal, en Irlande, au Canada, en Espagne et en Australie, avec à chaque fois une contribution de plus de 1,5 point, montrent les statistiques de l'OCDE. Pour la plupart des Etats analysés, cette contribution est beaucoup plus élevée que le niveau moyen de contribution enregistré entre 2010 et 2019.

Pour la France, l'apport de la main-d'œuvre née à l'étranger sur la croissance de la population active a été de près de 0,5 point. En 2021, le Conseil d'analyse économique (CAE), un organisme qui dépend de Matignon, avait affirmé que l'immigration qualifiée était un « bienfait » à développer pour l'économie française.

Joe Biden se positionne en faveur de l'immigration

Une position également partagée par le président des Etats-Unis. « L'une des raisons pour laquelle notre économie est en croissance, c'est grâce à vous et d'autres. Pourquoi ? Parce que nous accueillons les immigrés », a déclaré Joe Biden, lors d'une réunion de campagne mercredi, consacrée aux Américains d'origine asiatique.

« Pourquoi est-ce que la Chine cale tellement sur le plan économique ? Pourquoi est-ce que le Japon a des problèmes ? Et la Russie ? Et l'Inde ? Parce qu'ils sont xénophobes. Ils ne veulent pas d'immigrés », a expliqué le président américain, selon des propos dont la retranscription n'a été rendue publique que jeudi. Si la Chine et la Russie sont des rivales des Etats-Unis, ses propos sur le Japon et l'Inde, ses alliés, ont néanmoins de quoi surprendre.

D'autant que Joe Biden s'est en effet astreint, depuis qu'il est président, à resserrer les liens avec les alliés de l'Amérique en Asie, et en particulier avec New Delhi et Tokyo. Il a par exemple reçu le Premier ministre indien Narendra Modi puis le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour des dîners d'Etat, une marque de faveur diplomatique rare.

Une croissance à plus de 3% dans le monde

Outre l'immigration, l'OCDE table par ailleurs sur une amélioration de la croissance mondiale, tout en pointant des divergences entre les Etats-Unis marqués par une reprise et la zone euro qui reste en retrait, dans ses prévisions économiques actualisées jeudi. Elle entrevoit notamment une croissance de 3,1% dans le monde cette année contre 2,9% attendu lors de ses prévisions précédentes en février, et de 3,2% l'an prochain (+0,2 point).

Selon l'institution économique basée à Paris, « les États-Unis et un certain nombre de grands marchés émergents continuent d'afficher une forte croissance, contrairement aux économies européennes », confrontées à une activité plus atone.

Les Etats-Unis ont présenté une insolente bonne santé économique l'an dernier avec 2,5% de croissance grâce à une solide consommation, même si celle-ci a ralenti plus que prévu au premier trimestre.

Egalement dynamique, l'Inde devrait afficher 6,6% de croissance cette année, soit une progression de 0,4 point par rapport aux prévisions de février de l'OCDE, et le Brésil 1,9%, une prévision en hausse de 0,1 point.

En face, la zone euro est enlisée dans une stagnation depuis un an et demi et est tout juste sortie de récession au premier trimestre. Les divergences entre les deux régions les plus puissantes au monde économiquement s'expliquent surtout par le choc énergétique entraîné par la guerre en Ukraine, les différences de comportements face à l'épargne, et la politique budgétaire, moins expansive en Europe, a souligné dans un entretien à l'AFP l'économiste en chef du FMI Pierre-Olivier Gourinchas fin 2023.

Poids lourd de la région, l'activité économique de l'Allemagne ne progressera que de 0,2% cette année, affirme l'OCDE qui tablait encore en février sur 0,3%. À l'inverse, la France a vu sa prévision légèrement relevée à 0,7% contre 0,6% annoncé en février.

(Avec AFP)