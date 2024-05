Les profits d'Amazon explosent grâce au cloud, et indirectement l'IA générative

« Aucune technologie n'a été porteuse de telles opportunités depuis longtemps, au moins depuis l'avènement du cloud, si ce n'est d'internet », a déclaré Andy Jassy, PDG, lors d'une conférence téléphonique mardi 30 avril accompagnant la publication de ses résultats financiers. « Et ce n'est que le début. »

Le patron d'Amazon a de quoi être enthousiaste. Les bénéfices de son entreprise ont triplé au premier trimestre 2024 par rapport à la même période l'an passé. Ils atteignent 10,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui grimpé de 13% sur un an, à 143,3 milliards. Notons que contrairement à Google, Meta et Apple qui ont versé des dividendes pour la première fois à leur actionnaire, Amazon n'a pas fait ce choix.

Le cloud d'Amazon en très bonne forme

Le géant du numérique doit ses bons résultats en grande partie grâce à Amazon Web Services (AWS), sa branche cloud. Car celle-ci capitalise notamment sur l'appétit des entreprises pour l'intelligence artificielle (IA). AWS a désormais un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars. Au cours du dernier trimestre, ses revenus ont représenté 17 % du chiffre d'affaires total. Et son bénéfice opérationnel 61 % du bénéfice opérationnel total.

Il y a quelques semaines, Julien Groues, directeur général France et Europe du Sud d'Amazon expliquait à La Tribune que l'IA était une préoccupation croissante de ses clients. « 65% des entreprises en France pensent que l'IA va modifier leur modèle économique. A terme, je pense que ce chiffre montera à 100% », estimait-il.

Cette accélération de la croissance du cloud « est particulièrement réjouissante car elle montre qu'Amazon se maintient sur ce marché très concurrentiel (...) à un moment où de plus en plus d'entreprises contrôlent de près leurs budgets. Cela témoigne, à notre avis, de la qualité de son offre de services », explique Neil Saunders, analyste de GlobalData, à l'AFP.

L'entreprise donne par ailleurs peu de détails sur les revenus générés par ses propres services d'IA générative, notamment Q, son chatbot vendu 20 dollars par mois. Mais Andy Jassy assure que l'IA générative génère déjà des milliards de dollars de revenus.

Lire aussiTrop d'argent pour une utilité questionnée : l'IA générative déçoit déjà

Les dépenses devraient augmenter dans les mois à venir pour accompagner le développement de l'IA

Elle demande aussi beaucoup de cash. Brian Olsavsky, le directeur financier, a précisé que les investissements du groupe allaient augmenter, au-delà des 14 milliards de dollars déjà dépensés au premier trimestre, principalement pour AWS et l'IA générative.

Mais Brian Olsavsky promet un retour sur investissement conséquent extrêmement rapide, certainement soucieux de ne pas reproduire le cas de Meta, qui s'est effondré en bourse après l'évocation d'un retour sur investissement long concernant l'IA générative.

Amazon a notamment investi 4 milliards de dollars dans la startup Anthropic. Pas de quoi égaliser avec le duo Microsoft-OpenAI, mais de monter en puissance sur l'IA générative. Le numéro un du cloud a par ailleurs lancé Bedrock en avril 2023, une bibliothèque de modèles d'IA, grâce à des partenariats avec Meta, Stability AI, AI21, LightOn ou encore Anthropic.

Lire aussiMeta double ses profits mais les investissements colossaux dans l'IA inquiètent Wall Street

Amazon résiste au e-commerçant low-cost Temu et Shein

Quant à la plateforme de e-commerce du géant, elle se porte bien . La firme américaine résiste à la concurrence chinoise (notamment Temu et Shein) en jouant notamment sur la rapidité de livraison, qui n'est pas le fort de ses rivaux. « En mars, près de 60% des commandes passées via Prime (abonnement payant à des services d'Amazon) sont arrivées le jour même ou le lendemain dans les 60 plus grandes villes américaines », a annoncé Amazon lundi.

Les recettes publicitaires de l'entreprise sont en hausse (de 24 %), grâce à une meilleure fréquentation de Amazon.com, mais aussi à l'ajout de publicités sur sa plateforme de streaming Amazon Prime.

Malgré ces bonnes performances, l'action d'Amazon a chuté de 3 % après l'annonce des résultats.

(Avec AFP)