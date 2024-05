Assurance-vie : le fonds en euros booste la collecte nette en mars

La collecte nette de l'assurance-vie confirme en mars ses bons chiffres des mois précédents, soit 3,5 milliards d'euros. Sur l'ensemble du trimestre, la collecte nette s'élève donc à 9,2 milliards d'euros, un montant trois fois plus élevé qu'au premier trimestre 2023. Mais le fait le plus marquant reste le retour en force du fonds en euros : la collecte a été même positive de 800 millions d'euros, une première depuis novembre 2021. C'est un vrai retournement de tendance, même si sur le trimestre, la collecte nette reste négative de 1,5 milliard d'euros sur le support en euros.

Avec la remontée des taux d'intérêt, les assureurs-vie ont communiqué sur la hausse du taux servi sur les fonds en euros - 2,65% en moyenne contre 1,9 % en 2022- et multiplié les opérations de taux bonifiés (jusqu'à 4,5%) pour à la fois freiner la décollecte et accélérer la collecte afin de réinvestir sur le marché obligataire à de meilleures conditions. Pour les unités de compte (support non garanti), la collecte nette est de 2,6 milliards d'euros en mars, et de 10,7 milliards sur les trois premiers mois de l'année.

Près de 50 milliards d'euros de cotisations

Enfin, les ménages épargnent toujours autant. Sur le trimestre, ils auront ainsi placé près de 50 milliards d'euros sur l'assurance-vie, les fonds en euros étant en hausse de 16% et les unités de compte de 12%. « Après une période de forte augmentation, les prestations ont enregistré un recul grâce aux moindres rachats sur les fonds euros. La diminution peut s'expliquer par la plus grande confiance accordée aux fonds euros », observe Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne. La faiblesse du nombre des transactions immobilières peut également expliquer la baisse des prestations, la demande d'apport personnel étant moins forte.

Vivement concurrencé par le Livret A depuis 2022, l'assurance-vie retrouve, notamment depuis le gel des taux du Livret A et la montée des taux, une certaine compétitivité. D'autant que certains produits, comme les comptes à terme, qui avaient clairement mordu sur l'assurance-vie, ont perdu également un peu de leur attrait auprès des épargnants. « L'assurance vie devrait, de ce fait, dans les prochains mois, continuer sur sa lancée d'autant plus que les ménages disposent d'importantes liquidités à réaffecter », estime Philippe Crevel.