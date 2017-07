Travailler plus ne veut pas dire être plus productif... au contraire !

Pourquoi travailler plus si l'on est moins efficace ? Le cabinet britannique Expert Market publie cette semaine son rapport 2017 des pays les plus productifs au monde. A partir des données de l'OCDE et du FMI, le cabinet propose un calcul de la productivité horaire de 34 pays. Il en ressort que les pays les plus productifs sont parmi ceux qui travaillent le moins. A l'inverse, les moins productifs sont aussi ceux qui enregistrent le plus d'heures travaillées.

Selon le rapport, le Luxembourg maintient sa première place, avec une productivité horaire des travailleurs de 59,20 euros. Suivent deux pays scandinaves, à savoir la Norvège (45,40 euros) et le Danemark (33 euros). La France, elle, n'arrive que... 14e avec une productivité horaire de 22,30 euros. Elle se situe derrière les Etats-Unis (5e) et l'Allemagne (10e), mais devant le Royaume-Uni (16e).

L'Allemagne est le pays où l'on travaille le moins

Surprise, dans le classement des pays qui travaillent le moins, l'Allemagne occupe la première place avec 1.363 heures travaillées en moyenne annuelle, suivie... du Danemark (1.410) et de la Norvège (1.424), ces deux mêmes pays qui sont sur le podium des plus productifs. La France est à la 5e place avec 1.472 heures.

A l'inverse, les pays les moins productifs, que sont le Mexique (34e) et le Costa Rica (33e), sont aussi ceux qui travaillent le plus, avec respectivement 2.255 heures et 2.212 en moyenne annuelle. Idem pour la Russie, 32e pays pour la productivité, mais 5e pays où les travailleurs abattent le plus d'heures.