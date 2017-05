Législatives : fin de l'alliance entre le FN et Dupont-Aignan

L'alliance n'aura pas duré bien longtemps. Selon lepoint.fr, l'accord entre le FN et Debout la France n'est plus. Lors d'un conseil national élargi élargi aux candidats aux législatives du parti de Nicolas Dupont-Aignan, ce samedi, les conditions proposées par le FN auraient été revues à la baisse.

L'accord prévoyait initialement que chaque parti retire des candidats dans plusieurs circonscriptions pour favoriser ceux de l'autre. Mais aujourd'hui, "[le FN] ne propose plus autant de circonscriptions gagnables que Nicolas Dupont-Aignan le voulait", explique au point.fr Dominique Jamet, ancien vice-président du parti qui a démissionné après le soutien à Marine Le Pen.

"Le FN n'arrive plus à trouver les circos"

Selon un cadre de Debout la France cité par le site de l'hebdomadaire, "au début, on parlait en interne de 120 candidats, puis finalement 50. Et maintenant, le FN n'arrive plus à trouver les circos".

En plus, le FN souhaitait que les troupes de Nicolas Dupont-Aignan se présentent avec une double étiquette FN et DLF. Ce dont le leader de Debout la France ne voulait absolument pas. Résultat, selon un membre présent lors du conseil national cité par lepoint.fr, Nicolas Dupont-Aignan va annoncer lundi, au micro de Jean-Jacques Bourdin, qu'il ne joindra pas ses forces à celles du FN pour les législatives.