Contre le FN, Greenpeace déploie une banderole sur la tour Eiffel

A deux jours du second tour de l'élection présidentielle française, des membres de l'organisation écologiste Greenpeace ont déployé vendredi matin une banderole sur la tour Eiffel appelant à la résistance contre l'extrême droite.

"Nous lançons un cri d'alarme : nous refusons que le FN s'accapare et dévoie les valeurs universelles de la devise française en les enfermant derrière des frontières et en refusant qu'elles s'appliquent à toutes et tous", ajoute-t-il.

Selon l'organisation, ce sont 12 militants qui sont parvenus à fixer une banderole de 300 mètres carrés sous le premier étage de la tour Eiffel, à Paris. Sur la banderole jaune, on peut lire en lettres noires : "Liberté, Egalité, Fraternité, #Resist Greenpeace".

Greenpeace fait partie des 61 ONG et associations qui appelaient à faire barrage au Front national dans une tribune publiée le 30 avril dans Le Journal du Dimanche. Les signataires soulignaient vouloir "défendre les valeurs qui nous animent".

"Ces valeurs sont celles de notre devise nationale : la liberté - de critiquer, de manifester, de penser autrement, de proposer des alternatives - ; l'égalité - bien réelle entre toutes et tous, face à l'emploi, aux aides sociales, à l'accès aux soins et au socle de droits - ; et la fraternité - c'est-à-dire la générosité et l'humanité envers tous comme le respect de notre environnement partagé", écrivaient-ils.