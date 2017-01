Présidentielle 2017 : la dynamique de Fillon s'essouffle

La dynamique post-primaire de droite de François Fillon commence à s'essouffler. Il ne devancerait plus Marine Le Pen que d'une courte tête au premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage un sondage Elabe pour « Les Echos » et Radio Classique. Et ce, quel que soit le candidat qui l'emportera à la primaire de la gauche. Lors du sondage précédent réalisé par cet institut, François Fillon était crédité de plus de 30% des intentions de vote.

Mais désormais, il ne dépasserait les 26 % que dans l'éventualité où Vincent Peillon l'emporterait à la primaire de la gauche, et François Bayrou ne se présenterait pas à l'élection présidentielle. Marine Le Pen le talonnant à chaque fois. Le débat sur le programme de François Fillon dans le domaine de la santé et la protection sociale ont probablement contribué à interrompre la « dynamique Fillon », estime Elabe.

Le naufrage annoncé du Parti socialiste

En revanche, du côté du Parti socialiste, le premier tour de l'élection présidentielle s'annonce comme un naufrage. Ainsi, dans le cas où Manuel Valls l'emporterait à la primaire de la gauche le 29 janvier prochain, il n'arriverait qu'en cinquième position au premier tour de la présidentielle fin avril avec 12% des voix derrière Fillon, Le Pen, Macron et Mélenchon. Si Arnaud Montebourg l'emportait, il réunirait 7% des suffrages au premier tour de la présidentielle, Benoît Hamon 6% et Vincent Peillon... 3% !

Sondages... insondables

Evidemment, l'expérience Fillon à la primaire de la droite montre qu'il faut prendre ces sondages avec des pincettes.

Enfin, de son côté, Emmanuel Macron est toujours aussi bien loti dans les enquêtes d'opinion. Selon Elabe, il est désormais clairement le troisième homme de cette élection. Dans un cas de figure, il pourrait même se qualifier pour le second tour si Arnaud Montebourg gagnait la primaire, et que François Bayrou ne se présentait pas. Ce serait alors... Marine Le Pen qui en ferait les frais, et serait éjectée de la victoire finale dès le premier tour de l'élection.