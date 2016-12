Europe, 2017 (1) : y aura-t-il un référendum d'autodétermination en Catalogne ?

En 2016, la question de l'indépendance de la Catalogne a presque entièrement disparu des radars médiatiques. La victoire des deux listes indépendantistes, Junts Pel Sí (regroupant centristes et sociaux-démocrates) et CUP (gauche indépendantiste), lors des élections autonomiques du 27 septembre 2015, n'a pas débouché sur une sécession immédiate de la Catalogne. L'année 2016 aura plutôt été celle de la gestion difficile de l'unité du camp sécessionniste et de la construction d'une stratégie encore fragile. La cohabitation entre les deux listes a été particulièrement délicate.

En 2016, une majorité indépendantiste divisée

En janvier 2016, la CUP avait accepté de soutenir un nouveau président de la Generalitat (gouvernement catalan), Carles Puigdemont, en remplacement d'Artur Mas, honni par la gauche pour ses mesures d'austérité prises pendant la crise. Le nouveau président de l'exécutif catalan, indépendantiste convaincu, était un gage d'engagement vers la sécession pour la CUP, qui, en retour, acceptait d'entrer pleinement dans la majorité parlementaire. Mais en mai, cette construction s'effondrait lorsque la CUP refusait de soutenir le budget de la Generalitat. Carles Puigdemont annonçait alors une question de confiance au parlement pour septembre.

Durant l'été, les négociations vont faire évoluer la « feuille de route » indépendantiste. Pour garantir l'unité de la majorité, Carles Puigdemont accepte pour la première fois l'idée d'un mouvement unilatéral, sans accord de l'Espagne. Une concession importante faite à la CUP qui a toujours défendu cette option et qui est sanctionnée par l'adoption en juillet par le parlement d'un rapport d'une commission sur le processus vers l'indépendance évoquant l'option de l'unilatéralité. Dès lors, la CUP affirme son soutien à Carles Puigdemont lors de la question de confiance fin septembre. Une « feuille de route indépendantiste mise à jour » est alors annoncée par le président de la Generalitat avec en son centre un référendum d'autodétermination dans la deuxième quinzaine de septembre 2017, « accordé par l'Espagne ou non ».

Le gouvernement espagnol affirme qu'il n'y aura pas de référendum

Ce référendum annoncé verra-t-il vraiment le jour ? En Catalogne et en Espagne, beaucoup en doutent. La CUP demande la fixation rapide d'un jour pour le vote afin que l'on ne puisse plus reculer. A l'extrême opposé, les partis unionistes et le gouvernement espagnol clament très haut que ce référendum n'aura pas lieu. Vendredi 23 décembre, le porte-parole du gouvernement de Madrid, Iñigo Méndez de Vigo, a affirmé qu'il « n'y aura pas de référendum d'autodétermination en Espagne ». Et d'ajouter : « on ne peut pas parler plus clairement ». Le 14 décembre, le responsable local du parti populaire (PP, conservateur) catalan, Xavier Albiol, « garantissait qu'il n'y aurait pas de référendum ».

Si le gouvernement espagnol se montre si sûr de lui - et si la CUP demeure aussi méfiante - c'est que le référendum proposé par Carles Puigdemont a peu de chance d'être légal. Certes, depuis sa réélection à la tête du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, ne cesse d'affirmer vouloir « dialoguer » avec la Catalogne, mais ce « dialogue » reste à construire et, surtout, il exclut explicitement tout référendum d'autodétermination. Ce dernier est, du point de vue du gouvernement, contraire à la constitution espagnole qui affirme l'intégrité du territoire. Ce serait, de plus, à leurs yeux, un précédent dangereux. Mais pour les Indépendantistes, il n'est plus question d'évoquer un nouveau « statut » catalan comme le propose Mariano Rajoy avec un PP qui a contribué à censurer en 2010 l'essentiel de celui adopté en 2006. Aucun dialogue n'est possible, pour eux, sans reconnaissance du droit à l'autodétermination catalane.

Accepter l'unilatéralité ?

Dans ces conditions, l'option d'un référendum accepté par l'Espagne, sur le modèle du référendum écossais du 18 septembre 2014, semble strictement impossible. Or, cette option est, pour le moment, la priorité de la Generalitat. Lors du sommet sur le référendum, organisé par Carles Puigdemont, à Barcelone le 23 décembre, ce dernier a expliqué que « le fil conducteur qui nous unit est de tenir un référendum qui soit contraignant pour l'Espagne et la Catalogne et de le faire de façon accordé avec l'Espagne ». Dès lors que ce « fil conducteur » se brise sur le refus espagnol, l'idée du référendum sera en danger. Carles Puigdemont devra choisir entre passer outre la légalité espagnole et organiser un référendum unilatéral ou respecter cette légalité et renoncer au référendum. Les Unionistes et Madrid comptent bien sur cette dernière option en s'appuyant sur l'idée que les Indépendantistes catalans ont toujours reculé au moment d'entrer dans l'illégalité.

2017 comme 2014 ?

Le 9 novembre 2014, ils ont renoncé à ce même référendum d'autodétermination après la décision du Tribunal constitutionnel (TC) espagnol de le rendre illégal et se sont contentés d'une simple « consultation » sans conséquence. Du reste, en 2017, comme en 2014, il ne fait pas le moindre doute que le TC rendra illégal tout référendum unilatéral catalan d'autodétermination. Pour les Unionistes et Madrid, ceci suffira à faire reculer la Generalitat ou, du moins, à discréditer un tel scrutin en détournant les indécis et les Unionistes des urnes. Dès lors, le référendum sera limité à une simple « consultation interne » aux Indépendantistes, forcément biaisée et peu significative. Qu'il se tienne ou non, il n'aura aucune importance.

Mais 2017 n'est pas 2014. La situation a changé. La majorité parlementaire, même si elle n'a obtenu que 47,6 % des voix le 27 septembre 2015, a été élue sur un programme indépendantiste. Son seul ciment, comme l'a montré 2016, réside dans ce référendum d'autodétermination et Carles Puigdemont, à la différence d'Artur Mas, est un Indépendantiste de toujours. Il s'est ouvertement engagé en septembre dernier à tenir un référendum. Désormais, outre la CUP, la gauche républicaine, ERC, le principal parti indépendantiste du vice-président de la Generalitat, Oriol Junqueras, a fait du référendum, y compris unilatéral, un élément central de son programme. Le 23 décembre, il l'a réaffirmé : ce sera « un référendum ou un référendum », sous-entendu, quelle que soit la décision de Madrid. De plus, le fossé s'est aussi un peu plus creusé entre Barcelone et Madrid et les procédures judiciaires lancées contre des dirigeants indépendantistes, à commencer par celle menée actuellement contre la présidente du parlement catalan Carme Forcadell, n'y a pas peu contribué.

Renoncer au référendum, un suicide de l'indépendantisme politique

En bref, renoncer à ce référendum serait politiquement suicidaire pour l'Indépendantisme catalan. Cela signifierait clairement que les partis politiques sécessionnistes refusent de facto la sécession, sauf dans le cadre impossible d'un pacte avec Madrid. À quoi bon alors voter pour eux ? C'est précisément le piège dans lequel les partis unionistes catalans veulent enfermer leurs adversaires. Dans une tribune publiée récemment par le site Vila Web, un député de la Gauche républicaine (ERC), principal parti indépendantiste, Joan Tardà, explique que s'il n'y a pas de référendum en septembre, alors « nous quitterons notre parti, nous nous sentirons trahis ». L'indépendantisme politique implosera alors sans doute et laissera le champ libre à un gouvernement unioniste. Carles Puigdemont aura alors mis fin à sept ans de dynamique favorable à l'indépendance. Ce qu'il ne veut à aucun prix. De son point de vue, il est moins grave de perdre un référendum d'autodétermination que de renoncer à une telle consultation : le précédent rendra possible dans ce cas un nouveau scrutin et donc la poursuite de la lutte. C'est pourquoi 2017 est différent de 2014 et c'est aussi pourquoi il sera très difficile pour les Indépendantistes de renoncer à ce référendum.

Élargie la base de soutien à un référendum unilatéral

Pour autant, Carles Puigdemont ne peut pas éluder le risque d'un référendum insignifiant, réduit aux Indépendantistes et donc impossible à faire respecter internationalement. Il ne peut se permettre un nouveau 9 novembre 2014, car ce serait, là aussi, perdre toute crédibilité. Selon un sondage réalisé par l'institut Gesop et publié dans El Periódico le 17 décembre dernier, 49,6 % des Catalans sont prêts à soutenir un référendum unilatéral. C'est trop peu pour rendre ce référendum réellement contraignant pour la communauté internationale et pour Madrid. Un référendum unilatéral sera un état de fait, pour devenir source de droit, il devra disposer d'une forte légitimité démocratique. L'enjeu pour Carles Puigdemont est donc d'élargir la base de soutien à ce projet et de convaincre une grande partie des 35 % de Catalans qui ne défendent qu'un référendum accordé avec l'Espagne de participer à ce scrutin unilatéral. Pour cela, il ne peut s'appuyer que sur une force : celle de la maire de Barcelone Ada Colau.

Ada Colau tient la clé du scrutin

Ada Colau, élue en 2015 autour d'un regroupement comprenant Podemos et d'autres formations de gauche non-indépendantiste appelé les « Comuns », est très populaire dans la capitale catalane, majoritairement opposée à l'indépendance. Les « Comuns » - qu'Ada Colau tente d'unifier dans un nouveau parti actuellement - sont arrivés en tête en Catalogne lors des deux élections générales espagnoles du 20 décembre 2015 et du 26 juin 2016. C'est donc une force importante qui, en cas de ralliement à l'idée d'un référendum, peut donner de la légitimité à ce dernier, en lui assurant le soutien des deux tiers des électeurs catalans. Dès lors - et c'est le calcul de Carles Puigdemont - une dynamique se mettra en place. Voyant le projet de décrédibilisation du référendum échoué, les Unionistes désireux d'éviter l'indépendance se mobiliseront pour voter « non » à l'indépendance. Dès lors, nul ne pourra contester la légitimité du référendum et, mieux encore, son existence, ce qui est le plus important pour les Indépendantistes.

La maire de Barcelone à l'heure des choix

Convaincre Ada Colau est donc la clé de ce projet référendaire. Carles Puigdemont l'a bien compris et c'était le but du sommet du 23 décembre à laquelle Ada Colau a participé. Certes, pour le moment, cette dernière reste attachée à l'idée d'un référendum accepté par l'Espagne. Mais le président de la Generalitat suit sa route : il s'engage à explorer cette voie le plus possible et a tenté de trouver un accord avec Madrid. C'est pourquoi il a parlé alors du « fil conducteur » du « référendum accepté », sans évoquer l'unilatéralité. Mais en cas d'échec - ce qui semble certain - de ces discussions, Carles Puigdemont prouvera par les faits l'impasse de cette solution « pactée » et mettra alors Ada Colau face à ses responsabilités en lui demandant de tirer les conséquences de cet échec et de soutenir l'option unilatérale. Ce sera un choix difficile. Refuser le référendum unilatéral serait certes tentant pour triompher sur les ruines de l'indépendantisme politique, mais les « Comuns » devront assumer la responsabilité de cet échec et leur alliance de fait avec le gouvernement conservateur espagnol. L'accepter reviendrait à accepter de franchir le pas de l'illégalité et, donc, d'accepter de s'engager vers l'indépendance. Que choisiront Ada Colau et les siens ? Nul ne le sait aujourd'hui, mais de leur décision dépendra sans doute l'existence du référendum d'autodétermination catalan.

Qui remporterait le référendum ?

Reste une question : si ce référendum se tient effectivement, quel sera son résultat ? Impossible à dire, pour le moment. Les derniers sondages restent assez incertains. Selon l'enquête déjà citée de la Gesop, le « oui » obtiendrait 48,9% des suffrages contre 40,3% au « non » et 8,2% d'indécis. Un mois auparavant, l'institut CEO accordait 44,9% au « oui » et 45,1% au « non ». Tout ceci est donc très indécis et, pour tout dire, assez peu significatif tant que l'on ne connaît pas le format du référendum, la question posée et le soutien au scrutin des différentes formations politiques. La vraie bataille de 2017 sera celle de la tenue du référendum plus que de son résultat. En cas de victoire de l'indépendance dans les urnes, une autre bataille commencera, non moins difficile : celle de la reconnaissance du vote par l'Espagne et la communauté internationale. Elle sera très ardue compte tenu de la division de l'Europe sur le sujet et du caractère inédit de la situation pour l'Union européenne. D'où la nécessité pour la Generalitat de disposer d'une forte légitimité démocratique.

En cette fin de 2016, il est donc bien difficile de dire si le référendum d'autodétermination catalan aura lieu ou non dans neuf mois et demi. Un vaste combat stratégique va se tenir autour de ce scrutin entre Mariano Rajoy, Carles Puigdemont et Ada Colau, chacun essayant de piéger les autres. Mais ce jeu subtil peut s'accélérer sous le coup d'événements externes, notamment une éventuelle condamnation de Carme Forcadell qui pourrait, avant l'heure, mettre les Indépendantistes catalans dans l'obligation de rompre la légalité espagnole avant le référendum.