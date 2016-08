TTIP/Tafta : la France veut tout arrêter

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Matthias Fekl, n'a pas employé la langue de bois sur le sujet du TTIP/Tafta, le projet de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis. Interrogé mardi sur RMC, il a expliqué que le gouvernement français allait demander en septembre "l'arrêt" des négociations à la Commission européenne.

Selon lui, "il n'y a plus de soutien politique de la France" au processus de discussions. De fait, depuis la publication de documents confidentiels en mai 2016 par Greenpeace révélant l'état des négociations, le gouvernement français s'est montré de plus en plus réticent à poursuivre les pourparlers. "Il faut un coup d'arrêt clair et définitif à ces négociations pour repartir sur de bonnes bases" a encore assuré le représentant du gouvernement.

Doutes en France et en Allemagne

En juillet, Matthias Fekl avait déjà émis de sérieuses réserves: "Je pense qu'un accord [sur le TTIP] en 2016 est impossible et que par ailleurs tout le monde le sait bien, y compris ceux qui à longueur de communiqués disent le contraire" expliquait-il alors dans un entretien à l'AFP.

Il y a deux jours, c'est l'Allemagne qui rajoutait un clou sur le cercueil des négociations via son vice-chancelier Sigmar Gabriel. "Les discussions avec les Etats-Unis ont de facto échoué car nous, Européens, ne devons bien sûr pas céder à leurs exigences" reconnaissait-il dans une interview, contredisant la position d'Angela Merkel estimant fin juillet que l'accord était "dans l'intérêt absolu de l'Europe".

(Avec AFP)