Arabie Saoudite : les préparatifs s'accélèrent pour l'IPO d'Aramco

Le géant pétrolier Saudi Aramco a invité plusieurs banques, dont Citi et Goldman Sachs, à venir présenter dans les prochaines semaines le rôle qu'elles pourraient tenir dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse, ont indiqué trois sources bancaires à l'agence Reuters.

Ces invitations sont le signe que les préparatifs en vue d'une IPO cette année, qui pourrait être la plus importante jamais réalisée, avancent en dépit des spéculations sur un possible report voire un abandon pur et simple.

Les discussions auront lieu fin janvier-début février

Des dirigeants de Citi, Goldman et Deutsche Bank, qui sont toutes les trois candidates pour figurer parmi les coordinateurs globaux de l'opération, font partis des équipes invitées à venir présenter leur dossier, ont dit les trois sources, parmi lesquelles figurent deux banquiers qui espèrent être du voyage. Les discussions auront lieu fin janvier-début février dans la ville de Dhahran où est installé le siège d'Aramco. Saudi Aramco, Deutsche Bank, Citi et Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire.

L'Arabie saoudite a modifié le statut d'Aramco en société par actions depuis le 1er janvier, en vue du projet d'IPO, qui pourrait porter sur 5% du capital du géant public. Ce projet est au coeur du programme "Vision 2030" de l'homme fort du royaume Mohammed ben Salman visant à diversifier l'économie saoudienne afin de réduire sa dépendance au pétrole. JP Morgan, Morgan Stanley et HSBC ont déja été désignés coordinateurs globaux pour l'opération l'année dernière.