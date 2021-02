GameStop : les huit valeurs qui ont fait trembler Wall Street passées au crible

La Commission des services financiers de la Chambre se penche, en audition publique (et virtuelle), sur la saga GameStop qui a fait trembler Wall Street fin janvier. Parallèlement à ces auditions, plusieurs enquêtes ont été ouvertes, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régulateurs, pour tenter de discerner d'éventuelles fraudes dans cette séquence boursière hors du commun.

Ainsi, le ministère de la Justice se penche sur le rôle des plateformes de trading et la CFTC, en charge des marchés dérivés, et dont l'ancien président, Garry Gensler, dont la réputation est celle d'un homme à poigne, vient d'être nommé à la SEC (le gendarme de la Bourse de New York), vient d'ouvrir une enquête sur le comportement des boursicoteurs sur le cours de l'argent, qui a fait également l'objet une brève spéculation

Des milliers de petits investisseurs, chauffés à blanc sur les réseaux sociaux, notamment le forum Reddit, avaient en effet acheté des titres de sociétés mal en point, souvent attaquées par des vendeurs à découvert professionnels. Ces actions avaient alors bondi dans des proportions considérables, forçant les vendeurs à découvert à couper en catastrophe...