Dix questions sur l’incroyable affaire GameStop qui secoue Wall Street

1. De quoi GameStop est-elle le nom?

Au commencement, il y a une société qui s'appelle GameStop. Elle vend des jeux vidéo dans des boutiques et des centres commerciaux. Pendant la pandémie, les gens ne fréquentent plus les centres commerciaux. De toute façon, les jeux sont de plus en plus téléchargés en ligne. Le modèle économique de la société est sous pression, en fait depuis des années. En dix ans, son chiffre d'affaires a été divisé par deux à 5,2 milliards de dollars et le cours de l'action a chuté de plus de 90% à 2,5 dollars en mars 2020 (1,3 milliard de dollars de capitalisation).

Durant l'été, le cours se redresse et clôture finalement, à la fin décembre, à 19 dollars. Entretemps, un investisseur activiste, Ryan Cohen, prend 13% du capital et parie sur le redressement de la boîte. Il exige un siège au conseil et en obtient finalement trois en janvier 2021. La venue de cet investisseur a été un catalyseur, surtout parmi les boursicoteurs qui se souviennent de son succès chez Chewy (vente en ligne d'aliments pur animaux).

Le cours de l'action commence à décoller, avant s'emballer : le 22 janvier, le cours clôture à 65 dollars (+245%), et en trois jours, le cours est multiplié par cinq à 348 dollars le 27 janvier, pour finalement osciller autour de 225 dollars. Cette folle course a été alimentée par des achats massifs de petits porteurs qui découvrent la société sur des forums spécialisés, et surtout sur le principal d'entre eux, Wallstreetbets, logé sur la plateforme Reddit.

2. Qui sont les internautes du forum Wallstreetbets ?

Les internautes du forum sont en effet convaincus du potentiel de GameStop, devenu en quelques semaines une action « culte », en raison, au départ, de la présence de Ryan Cohen (et du coup de pouce médiatique d'Elon Musk, le fondateur de Tesla et star des réseaux sociaux, qui vient de prendre un peu de distance avec Twitter), puis, ensuite, par la grâce d'une émulation collective au sein même du forum, souvent dans un esprit du mouvement frondeur de 2011 « Occupy Wall Street » . Enfin, la caisse de résonance des médias a également joué un rôle.

La puissance de feu de Wallstreetbets est énorme aux Etats-Unis : il fédère des millions d'investisseurs, qui jouent en Bourse tout en se revendiquant d'une culture transgressive et ironique, propre à Internet. D'ailleurs, ce réseau se présente comme le « 4chan de la Bourse », du nom de ce forum sulfureux où se mélange machisme, commentaires sur des jeux ou des mangas, contenus d'extrême droite et thèses complotistes. Le tout sans aucune modération.

Le rôle de ces forums a été démultiplié par la crise sanitaire. De nombreux Américains ont en effet profité du confinement pour s'initier à la Bourse et la plupart des courtiers en ligne ont vu leur trafic multiplié par trois ou quatre au premier semestre 2020. Un phénomène également constaté en France. Mais aux Etats-Unis, la prise de risque est ancré dans la culture : on joue avec la Bourse comme on jongle avec les...