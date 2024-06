Électricité : comment un bug de découplage avec l'Allemagne a fait plonger les prix français

Que se passerait-il si la France et l'Allemagne, dont les choix en matière énergétique s'avèrent bien différents, n'échangeaient plus du tout d'électricité ? Un bug informatique, survenu hier, en livre un bref aperçu : Epex, la principale bourse d'échange d'électricité sur le Vieux continent, où les opérateurs indiquent les prix et volumes qu'ils souhaitent acheter ou vendre, a dû mener ses propres enchères locales en raison d'importantes difficultés techniques.

Si bien que les capacités frontalières n'ont pas été allouées entre les deux pays. « Pendant quelques heures, tout s'est déroulé comme s'il n'y avait plus aucune interconnexion. C'est-à-dire, en l'occurrence, plus aucune exportation de la France vers l'Allemagne », précise Emeric de Vigan, responsable des marchés de l'électricité chez Kpler.

Et le résultat est saisissant : tandis que l'Hexagone affichait alors un prix de 2,96 euros le mégawattheure (MWh) pour une livraison le lendemain, ce chiffre grimpait à 492 euros par MWh outre-Rhin ! Soit près de 160 fois plus. « Cela confirme qu'en ce moment, si l'on n'exportait pas, les prix chuteraient chez nous », commente l'économiste spécialiste des marchés de l'électricité Jacques Percebois.

La France importe pour passer l'hiver

De quoi donner corps à la proposition du Rassemblement national de revoir en profondeur les règles du marché européen de l'électricité afin de refléter un « prix national » ? Au contraire, estiment les deux spécialistes.

« Cela montre justement l'importance d'optimiser les échanges. Quand nous vendons de l'électricité à l'étranger, cela nous rapporte aussi de l'argent ; c'est bon pour la balance commerciale. Et d'un point de vue climatique, cela permet de faire tourner des réacteurs nucléaires en France afin d'éteindre des centrales à gaz allemandes ! », justifie Emeric de Vigan.

Lire aussiAugmentation des prix de l'électricité, difficultés financières... EDF n'a jamais reçu autant de réclamations de ses clients

Surtout, l'Hexagone ne dispose pas toujours d'un avantage sur l'Allemagne : pendant la crise de 2022 et 2023, l'économie tricolore a dû s'appuyer massivement sur son voisin germanique, sans quoi ses prix de marché auraient encore davantage explosé.

« De prime abord, cet événement apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il faut déconnecter la France du reste de l'Europe. Mais gare aux conclusions hâtives : nous serons dans la situation complètement inverse cet hiver ! Car lorsqu'il y a une vague de froid, nous comptons généralement sur les centrales allemandes pour faire l'appoint », prévient Jacques Percebois. Ce qui compte, ce n'est donc pas le prix à l'instant T, mais la moyenne lissée des cours sur l'année, y compris lors des pics de consommation, insiste l'économiste.

Des prix trop bas pour rémunérer les producteurs

Or, ceux-ci finiraient par remonter si la France bénéficiait de prix très compétitifs, selon Jacques Percebois. « C'est comme le cycle du porc : quand les prix chutent, les acteurs arrêtent d'investir dans le porc...donc les prix s'envolent puisque la demande devient supérieure à l'offre. Pour l'électricité, c'est pareil », détaille-t-il.

Et pour cause : aucun producteur ne céderait son courant à 3 euros du MWh sur le marché spot sans essuyer de pertes. Si EDF, par exemple, vendait à moins de 60 euros le MWh, l'entreprise ne couvrirait plus les coûts de production de son parc nucléaire. Et donc, n'investirait plus, ce qui entraînerait un déficit de production.

Lire aussiEn France, le grand décrochage des prix de l'électricité

Pour l'économiste, cela démontre une chose : afin de s'affranchir de la volatilité des enchères quotidiennes, il faut multiplier les contrats à long terme, qui fixent à l'avance un prix de vente de l'électricité. Et notamment les « contrats pour différence » (CfD), ces deals négociés entre un opérateur et les pouvoirs publics, qui existent déjà en France pour l'éolien et le solaire.

Concrètement, ceux-ci prévoient que l'Etat compense financièrement les producteurs d'énergie lorsque les prix sur le marché sont inférieurs au prix cible fixé lors des appels d'offres, afin d'encourager leur développement...mais aussi, en retour, un versement de l'excédent à la puissance publique quand ces prix lui sont supérieurs. « En fixant un prix plafond et un prix plancher, cela donne de la visibilité à tout le monde, producteurs comme consommateurs », lance Jacques Percebois.

Vers un changement de braquet du gouvernement ?

Jusqu'il y a encore quelques mois, le gouvernement français espérait d'ailleurs réguler de cette manière l'ensemble du parc atomique, en plafonnant le prix de vente de l'électricité nucléaire à un niveau proche des coûts de production d'EDF, estimés autour de 60 euros le MWh par la Commission de régulation de l'énergie. Il avait d'ailleurs obtenu la possibilité de le faire grâce à la réforme du marché de l'électricité, votée l'an dernier à Bruxelles.

Lire aussiPrix du nucléaire : en pleine campagne, Bruno Le Maire met la pression sur EDF

Mais fin 2023, l'option avait finalement été refusée par EDF, opposé à l'idée de voir ses tarifs encadrés par l'Etat. Il n'empêche, Jacques Percebois en est persuadé : « Le gouvernement finira par faire marche arrière, et imposer ce type de solution », assure-t-il.

A la réunion du Medef de jeudi dernier, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a d'ailleurs affirmé qu'il « rouvrira la négociation des contrats avec EDF parce que le prix de sortie n'est pas suffisant [...] pour l'industrie française ». De quoi préparer les esprits à un changement de politique, sous réserve, bien sûr, d'une victoire aux législatives...