EPR de Flamanville : la fabrication du couvercle de remplacement du réacteur est terminée

L'EPR de Flamanville commencera à produire de l'électricité dans quelques jours, ou quelques semaines tout au plus. Et ce, malgré la présence d'une anomalie sur le couvercle de la cuve du réacteur, là où sont plongés les combustibles nucléaires et où se produit la réaction de fission en chaîne. En effet, en mai 2023, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait autorisé EDF à procéder au changement de ce couvercle après le démarrage du réacteur normand, lors de son premier arrêt pour le rechargement du combustible, qui débutera fin 2025 et se poursuivra plusieurs mois en 2026. Selon nos informations, la fabrication du couvercle de remplacement, réalisée à l'usine Saint-Marcel (Saône-et-Loire) de Framatome, est désormais terminée.

Toutefois, contrairement au calendrier initialement annoncé, la livraison du couvercle à EDF sur le site de l'EPR ne s'effectuera pas au mois d'octobre prochain. « La livraison interviendra après », a indiqué l'électricien historique à La Tribune. « Le couvercle sera livré sur le site de Flamanville 3 dans les prochains mois, avant la visite complète n°1 du réacteur. Il sera stocké en usine dans l'attente de sa livraison », complète Framatome dans un e-mail, précisant que « le volet documentaire et administratif est en cours de finalisation ».

Pas de problème technique, selon EDF

Les échanges avec l'ASN, chargée de l'instruction de ce volet, vont donc se poursuivre au cours des prochaines semaines, voire mois. Le gendarme du secteur, qui in fine doit donner son autorisation pour la livraison, ne communique pas aujourd'hui sur une échéance précise. Celle-ci dépendra du « plan de charge de l'ASN », précise l'autorité, laquelle rappelle le caractère « non urgent » de cette livraison étant donné que le remplacement ne s'effectuera qu'à la fin du premier cycle de fonctionnement du réacteur, c'est-à-dire d'ici 15 à 18 mois. Ce décalage n'est pas lié à un problème technique, rassure également EDF, qui évoque le choix d'une autre « organisation d'un point de vue logistique ».

Pour mémoire, une anomalie de fabrication de l'acier du premier couvercle avait été détectée par Areva NP il y a près de dix ans maintenant. Initialement, celui-ci devait être changé avant le 31 décembre 2024. Cependant, en mai 2023, l'ASN a accepté qu'EDF reporte à 2025 ce changement, le gendarme du nucléaire précisant qu'un remplacement du couvercle « avant la mise en service du réacteur conduirait à reporter celle-ci d'environ un an ». Un scénario non envisageable pour le groupe, détenu à 100% par l'Etat, dont le chantier a accumulé douze années de retard tandis que la facture a atteint 13,2 milliards d'euros, soit quatre fois les 3,3 milliards d'euros envisagés initialement. Le seul coût de fabrication de ce nouveau couvercle reste, lui, confidentiel.

Le premier couvercle de l'EPR sera retiré à la fin du premier cycle de fonctionnement et deviendra alors le plus gros et lourd déchet nucléaire de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC). Elaborer la stratégie précise de son stockage et construire les outils ad hoc prendra plusieurs années.

