Coup d'envoi pour l'EPR de Flamanville, le gendarme du nucléaire donne son feu vert

C'est parti pour Flamanville. Après 12 ans de retard, la mise en service du réacteur EPR d'EDF, le plus puissant du monde, a été validée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). A l'issue de son instruction, le gendarme du nucléaire « vient d'adopter l'autorisation de mise en service de l'EPR de Flamanville », a déclaré à l'AFP Julien Collet, directeur général adjoint de l'ASN. « Cette autorisation va permettre à EDF de commencer à charger le combustible dans le coeur du réacteur et ensuite d'engager la phase d'essais qui va se poursuivre » au cours des prochains mois.

En coulisses, la venue du président de la République est programmée mi-mai. En toute logique, Emmanuel Macron, accompagné du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et de son ministre délégué à l'Énergie, Roland Lescure, devrait se rendre sur le site de Flamanville (Manche) à l'occasion du chargement du combustible dans la cuve du réacteur, l'acte I des tant attendues opérations de démarrage. Sur place, tout le monde retiendra son souffle. Et pour cause : alors que la France engage une vaste relance de l'atome civil, comprenant la construction de six, voire quatorze nouveaux réacteurs, ce coup d'envoi constitue un véritable test pour la filière, sommée de se remettre en ordre de bataille après un chantier maudit.

Lire aussiL'EPR, le chemin de croix du nucléaire français

Le plus puissant du monde

Sur le papier, le réacteur normand de 1.600 mégawatts, soit le plus puissant au monde, devait produire ses premiers électrons dès 2012, cinq ans seulement après le premier coup de pioche. « Ce qui était très optimiste, car les précédents chantiers nucléaires pour la construction des réacteurs de Chooz et de Civaux avaient duré une dizaine d'années », soulignait récemment Michaël Mangeon, spécialiste de l'histoire du nucléaire. Mais cet affichage commercial extrêmement ambitieux tourne vite au fiasco.

Les travaux, à peine entamés, sont arrêtés en mai 2008 en raison de défaillances au niveau de la dalle de béton, qui nécessite d'être renforcée. S'ensuivent des retards liés à la non-disponibilité d'équipements clés. Puis des anomalies dans l'acier de la cuve, un composant crucial du réacteur, sont révélées par le gendarme du secteur. C'est ensuite le couvercle de cette même cuve qui ne satisfait pas aux exigences de sûreté. La malédiction se poursuit avec la détection de nombreuses soudures défectueuses. Leurs travaux de reprise n'en finiront plus de s'allonger.

La facture explose

Plombé par ces dérapages à répétition, le chantier accumule finalement douze années de retard. Mécaniquement, la facture explose. Elle se chiffre désormais à 13,2 milliards d'euros selon EDF, soit quatre fois les 3,3 milliards d'euros envisagés initialement. Même l'addition du chantier pharaonique du tunnel sous la Manche n'a pas autant flambé.

Ces multiples déboires ont largement été imputés au « désapprentissage » de la filière nucléaire après l'absence de projets de construction pendant une dizaine d'années, contrastant avec un rythme très soutenu, allant jusqu'à 30 chantiers en simultané, durant la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.

« Même sur des ouvrages très simples de génie civil, on avait complètement perdu les compétences, se remémore un ancien haut cadre dirigeant d'EDF. C'était une catastrophe. »

Ironie de l'histoire, à l'époque, Pierre Gadonneix, aux manettes de l'entreprise publique, lance justement le projet de cette centrale, non pour des besoins en électricité (la France se trouve alors en surcapacité), mais parce qu'il redoute justement une perte des compétences. Les dérapages de calendrier et de budget, il s'y attendait un peu, « mais pas à ce point-là ».

Retrouvez notre dossier : La revanche du nucléaire

Conception complexe

Les difficultés rencontrées sont aussi le résultat d'une conception extrêmement complexe inhérente aux doubles exigences de sûreté imposées par les autorités compétentes de part et d'autre du Rhin. Car l'EPR (pour European pressurized reactor) est le fruit d'un rapprochement, en 1989, du français Framatome (qui deviendra Areva) et de l'allemand Siemens, poussé par François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl à l'aube de la naissance de l'Union européenne. « Il ne faut pas oublier que l'EPR de Flamanville est un réacteur post-Tchernobyl [accident nucléaire survenu en Ukraine le 26 avril 1986], retrace Michaël Mangeon. Les travaux de conception commencent au début des années 1990. À l'époque, le nucléaire fait peur, en France et encore plus en Allemagne, où il y a une grande crise de confiance. On veut donc un nouveau réacteur qui soit très sûr dans le contexte d'un marché nucléaire en berne. »

« On a conçu un monstre avec deux fois plus de béton et quatre fois plus d'acier que les réacteurs de la génération précédente, juge pour sa part un ancien membre du comité exécutif d'EDF. On a pris des dispositions qui ont rendu les choses presque inconstructibles. »

Malgré tout, d'autres chantiers d'EPR aboutissent en Chine et en Finlande, également avec plusieurs années de retard. Pour autant, l'achèvement de ces travaux ne signe pas la fin des difficultés. L'EPR chinois Taishan 1, par exemple, connaît un premier arrêt en 2021 en raison d'une augmentation de concentration de gaz rares, puis en 2023 à cause d'un phénomène de corrosion.

Le premier EPR et dernier en France

À Flamanville, si le chargement des combustibles nucléaires est imminent, il faudra attendre encore plusieurs mois pour que le réacteur soit effectivement raccordé au réseau normand. Ce couplage, prévu au cours de l'été 2024, n'aura lieu qu'à partir du moment où le réacteur aura atteint le quart de sa pleine puissance, après une montée progressive par paliers. Le niveau maximum de production, lui, n'est pas attendu avant la fin de l'année.

Une chose est sûre, l'EPR de Flamanville sera le premier, mais aussi le dernier EPR construit sur le sol tricolore. Les futurs réacteurs voulus par Emmanuel Macron seront des EPR 2, au design amélioré. « Ils feront partie de la grande famille des EPR, mais ce ne seront pas des jumeaux de celui de Flamanville. Ce seront plutôt des cousins », affirme Gabriel Oblin, directeur du projet EPR2 au sein d'EDF, l'homme qui a la lourde tâche de ne pas répéter ce magistral fiasco industriel.