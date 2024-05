Driveco, le fer de lance français de la recharge électrique, vise l’Europe

Tout a commencé avec une idée simple mais révolutionnaire : utiliser l'abondante énergie solaire de la Corse pour alimenter des stations de recharge électrique. Cette idée a pris forme au sein du groupe Corsica Sole, à travers un programme R&D avant de se muer en une entreprise à part entière. « La vision de Driveco a toujours été claire : intégrer les ressources naturelles dans notre quotidien pour révolutionner la mobilité », explique Ion Leahu-Aluas, son PDG. En peu de temps, cette vision a catalysé une croissance soutenue.



L'année dernière, la société a franchi un cap majeur avec une levée de fonds d'un montant de 250 millions d'euros, un record pour le secteur. Les fonds provenant des investisseurs tels APG et Mirova vont permettre à Driveco d'accélérer son expansion, notamment en Europe. « Nous avons choisi des partenaires qui partagent notre engagement envers une croissance durable et qui peuvent soutenir nos ambitions sur le long terme », ajoute le dirigeant. Avec un chiffre d'affaires qui a atteint 35 millions d'euros en 2023, marquant une croissance de 40%, voilà qui semble valider la stratégie adoptée.

Rester à l'avant-garde de l'innovation

L'impact de cette injection de capital est, cependant, d'ores et déjà palpable. Driveco prévoit de renforcer son maillage territorial en France et son développement à l'international. « Notre objectif est d'établir 60.000 points de charge dans sept pays européens à l'horizon 2030 », poursuit Ion Leahu-Aluas. Cette expansion s'accompagne d'une stratégie d'innovation centrée sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, tant au niveau des stations physiques que de l'application mobile dédiée.

Le produit phare de Driveco, la borne Kino Pro fabriquée à Angers, illustre l'engagement de l'entreprise envers la qualité et la durabilité. Ces bornes universelles sont conçues pour s'adapter à tout type de véhicules électriques, intégrant des technologies avancées pour un pilotage énergétique optimal. « Notre politique d'investissement en R&D est le moteur de notre capacité à rester à l'avant-garde de l'innovation technologique », affirme Ion Leahu-Aluas.



Sur le marché européen, Driveco cible des pays à fort potentiel de croissance, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne et l'Italie, où les initiatives gouvernementales favorisent l'adoption de la mobilité verte. « Nous avons déjà établi des équipes en Espagne et en Italie et prévoyons de lancer nos premiers projets très prochainement », précise encore son dirigeant.

La Corse en pointe



En parallèle, Driveco a récemment remporté un appel d'offres majeur pour installer des stations de recharge dans les parkings de Carrefour Market en France.

En Corse, le soutien local est fort, avec une adoption des véhicules électriques nettement supérieure à la moyenne nationale. « La Corse est très en avance, et c'est en partie en raison d'un prix du diesel plus élevé qui rend l'électrique plus attractif », explique Ion Leahu-Aluas. Avec plus de 300 stations de recharge, dont un tiers opéré par Driveco, l'île est bien positionnée pour servir de modèle à d'autres régions.

Selon Ion Leahu-Aluas, « Driveco est un acteur-clé de la transition énergétique. Nous sommes fiers d'avoir permis de parcourir plus de 151 millions de kilomètres grâce à notre réseau, évitant ainsi l'émission de près de 29.000 tonnes de CO2 ».

L'entreprise anticipe également les évolutions réglementaires et adapte sa stratégie pour rester conforme aux exigences de plus en plus strictes en matière de durabilité. « Nous pensons que les pouvoirs publics doivent jouer un rôle moteur pour favoriser le passage à l'électrique », note encore le PDG qui propose par ailleurs l'introduction d'une « indemnité recharge électrique » pour les ménages modestes, similaire à l'indemnité carburant de 2023, afin de promouvoir une adoption plus large des véhicules électriques.

Démocratiser la révolution électrique

Driveco ne cible pas seulement les infrastructures publiques, mais répond avant tout aux besoins des entreprises, hôtels, écoles et hôpitaux. Avec des clients comme Airbus, Decathlon ou encore Boulanger, la société corse apporte ses solutions de recharge à une variété de contextes professionnels et privés, offrant des installations personnalisées en fonction des exigences spécifiques de stationnement et d'utilisation.



L'entreprise cherche également à influencer positivement les comportements des consommateurs. « La transition vers la mobilité électrique est incontournable et doit encore accélérer », insiste le PDG. « Au-delà de l'action des acteurs privés et publics, l'engouement des automobilistes sera crucial pour démocratiser la révolution électrique. Et ils ont tout à y gagner : c'est plus écologique, plus économique, et tout aussi pratique »...